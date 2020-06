Tina Fey zahtevala izbris štirih epizod serije 30 Rock

Ustvarjalca serije 30 Rock Tina Fey in Robert Carlock sta se po posvetu s televizijskim ponudnikom odločila, da umakneta štiri sporne epizode, v katerih so se liki pojavili z obarvanimi obrazi. Blackface je sporna gledališka praksa poslikave belih igralcev v stereotipnih uprizarjanjih temnopoltega prebivalstva, ki s svojimi začetki datira v leto 1830. Feyeva se je vsem, ki so se zaradi neprimernih vsebinskih prijemov počutili užaljene in prizadete, globoko opravičila.

''Opravičujem se zaradi bolečine, ki so jo sporne epizode povzročile,'' je povedala Tina Fey, s tem pa priznala svojo krivdo, ker se je pogosto pošalila na račun temnopoltih gledalcev. Nekateri liki so se v seriji pojavili z obarvanim obrazom. Tako imenovani blackface spominja na preteklo gledališko in filmsko rasistično prakso poslikave belih igralcev v karikiranih in stereotipnih uprizarjanjih Afroameričanov, pri čemer so jih pogosto prikazovali kot negativne, lene in strahopetne in s tem posledično ustvarili največje in najhujše stereotipe.

icon-expand Tina Fey se je vsem prizadetim zaradi štirih epizod v seriji globoko opravičila. FOTO: Profimedia

''Ko si prizadevamo, da bi delali in storili bolje v zvezi z rasnimi težavami v Ameriki, menimo, da je te epizode, v katerih se pojavljajo igralci, ki s pomočjo maske upodabljajo drugo raso, najbolje izvzeti iz posameznih sezon ter posledično iz obtoka. Zdaj razumem, da je tudi neškodljiv namen slab izgovor za dejanja belih ljudi. Nobenemu otroku, ki mu je všeč komedija, se ni treba spotakniti ob te stereotipe in biti priča tej grdoti,''je še zapisala Feyeva in se zahvalila televizijski mreži, ki bo sporne epizode odstranila in s tem spoštovala njen zahtevek. Štirje deli serije bodo izbrisani do konca tedna, medtem ko so jih nekateri spletni ponudniki že odstranili. Epizode se prav tako umikajo iz ponovitev na različnih televizijah, ki serijo 30 Rock predvajajo, nemogoče pa jih bo pridobiti tudi prek plačljivih aplikacij.

icon-expand Serija 30 Rock je bila na sporedu v letih med 2006 in 2013, ustvarjalci pa so posneli sedem sezon. FOTO: Profimedia