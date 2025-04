Tina Knowles: Beyoncé in Solange sem morala poslati na terapijo

Tina Knowles je v intervjuju za CNN News Central spregovorila o vzgoji svojih otrok in razkrila eno izmed pomembnih odločitev, ki jo je morala sprejeti med njunim odraščanjem. 71-letnica je razkrila, da je hčerki Beyoncé in Solange , ko sta bili še deklici, poslala na terapijo, da bi preprečila razkol med njima.

Sestri naj bi bili med odraščanjem izjemno različni. "Bila sem prestrašena, ko je Beyoncé imela 10 ali 11 let in je bila v pevski skupini. Otroci so Solange vsak dan govorili: 'Bodi tiho, Solange', ker je poskušala koreografirati in, veste, želela je sodelovati. Tudi ona je to vodila. In niso želeli, da bi bila vpletena," je povedala avtorica nove knjige spominov.

"In potem sem začela opažati, da jim Beyoncé dovoli, da se tako pogovarjajo z njo, ali mi je rekla: 'V redu, mama, lahko spraviš Solange od tod?', jaz pa sem rekla, 'Počakaj malo, to je njena hiša in moraš biti prijazna do nje," se je spominjala Knowlesova, ki je svoje spomine izdala 22. aprila. "Toda, ko sem končno spoznala, da me ne poslušata in da med njima nastaja zid, sem ju poslala na terapijo," je povedala.

Mati ene izmed najbolj uspešnih pevk na svetu je dejala, da je bila terapija takrat tabu in da se z njenim pogledom ni strinjal niti njen tedanji mož Matthew Knowles, ki je menil, da sta dekleti še premladi za to, vendar je bila ona odločna. "In smešno je, ker je povedal Beyoncé vse stvari, ki sem jih ji povedala že jaz, vendar ga je poslušala, čeprav je sovražila terapijo. Sovražila je hoditi. Solange je oboževala terapijo. Rada je govorila in, veste, izražala se je." Rezultat je bil odličen, od takrat naj bi se sestri dobro razumeli in bili tesno povezani.