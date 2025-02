Tina Knowles: Beyoncé in vnukinja mi pravita, naj se brigam zase

Tina Knowles je polna modrosti, vendar njena vnukinja k njej ne pride po nasvet. Med promocijo svoje prihajajoče knjige spominov Matriarch v oddaji Jennifer Hudson je 71-letnica spregovorila o tem, kako ponosna je na svoji hčerki. Od Beyoncéjine zgodovinske zmage na podelitvi nagrad grammy leta 2025 do izjemnega dela producentke, 38-letne Solange . Mama dveh otrok je voditeljici prav tako razkrila, da njena vnukinja Blue Ivy skrbi zanjo, in dejala, da je njena prihodnost svetla.

Na vprašanje, ali Blue Ivy kdaj pride k njej po nasvet, je Knowlesova odgovorila, da gre najstnica običajno k svoji slavni materi. "Ona in njena mama sta zelo tesno povezani in zato ne potrebujeta mene, da jima dajem veliko nasvetov," je dejala in dodala: "Govorita mi, naj se ukvarjam s svojimi stvarmi."

Poslovna ženska je po poročanju revije People oktobra 2024 mamam, ki so vzgojile zvezde te generacije, namenila nekaj lepih besed na dogodku Glamour's Women of the Year Awards. "Mislim, da so najstniška leta najtežja, vendar bo šlo na bolje in dobili boste, kar ste vložili," je dejala in dodala: "V to resnično verjamem. Več ko vložiš v svoje otroke, več ljubezni, skrbi in podpore jim daš, več imaš od tega."