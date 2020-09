Tina Knowles: Beyoncé je v resnici moj dekliški priimek

Tina Knowles je oboževalce svoje slavne hčere presenetila z doslej še nepoznanim dejstvom. V spletnem pogovoru z voditeljico Heather Thomson je razložila, da je svetovno znano ime Beyoncé v resnici njen dekliški priimek. 66-letnica je pojasnila: ''Mnogo ljudi ne ve, ampak Beyoncé je moj priimek. Moje ime je bilo Celestine Beyoncé, v tistih časih ni bilo ravno 'kul' imeti čudaško ime. Želela sem, da bi se imenovala Linda Smith, takrat so bila takšna imena v modi.'' Modna oblikovalka in poslovna ženska, ki ima ob Beyoncé še hči Solange , je povedala, da ima samo nekaj oseb iz njene družine tak priimek, kot ga je imela ona.

Zaradi administrativne napake nosijo na primer njen brat ter njegovi otroci priimek Beyincé. ''Mislim, da sva le jaz in moj brat Skiptista, ki sva se pisala Beyonce,'' je povedala Tina in tako podala razlago glede tega, zakaj družinski člani črkujejo družinski priimek različno. ''Zanimivo je, saj zgodba o tistih časih pove resnično mnogo, namreč tudi sama sem se v mladosti spraševala, zakaj se naš priimek pojavlja v toliko različnih verzijah. Mama je odgovorila le, da se pišeš pač tako, kot zapišejo na rojstnem listu,'' se je spomnila svojih dilem iz otroštva. Ker ji razlaga ni bila dovolj, je vrtala naprej: ''Nato sem vprašala mamo, zakaj se ni uprla in jih prosila, da napako popravijo ... Mama mi je nato odgovorila, da je enkrat to celo storila, nakar so ji odgovorili, naj bo srečna, da sem sploh dobila rojstni list, saj v tistih časih temnopolti prebivalci Združenih držav do rojstnih listov sploh niso bili upravičeni.''