Tina Knowles o hčerki Beyonce: 'Ne bi mogla biti bolj ponosna nanjo'

Tina Knowles se je podala po poti spominov. 70-letna mama je na svojem družbenem omrežju delila videoposnetek svojega intervjuja z Vogueom in spregovorila o svojih najljubših spominih na svoje otroke, ko so bili še majhni. V njem je Beyoncé , Solange in Kelly Rowland označila za svoja tri dekleta. "Beyoncé je bila zelo sramežljiva in so jo malce ustrahovali, toda postavila se je za ostale," se je spominjala Tina. "Postajam čustvena, ko govorim o tem, preprosto ne bi mogla biti bolj ponosna nanjo."

Tina, ki si Beyonce in Solange deli s svojim nekdanjim možem Matthewom Knowlesom , je nato delila svoj najljubši spomin iz otroštva na svojo drugo hčerko. "Solange je podpisovala peticijo v šoli, bila je šele v petem razredu in že je zbirala podpise," je dejala in dodala: "Torej vedno je bila aktivistka." Prav tako pogosto omenja 43-letno Rowlandovo kot svojo tretjo hčerko in v začetku tega meseca se je v oddaji Today with Hoda & Jenna spomnila, kako je Rowlandova pri 11 letih prišla živet k njim. "To je moj otrok," je dodala. Rowlandova mati Doris Rowland Garrison je namreč umrla decembra 2014 pri svojih 66 letih. "Kelly je bila vedno otrok, ki je poskušal vse zaščititi," je nadaljevala. "Spominjam se je z njeno najboljšo prijateljico Barbaro in tega, da je bila mediatorka in da je bila mali mirovnik."

"Vsak otrok je drugačen! Ampak vsi tako posebni. Verjamem, da se otroci rodijo s svojo osebnostjo. Moje tri deklice so se stvari lotile zelo drugače," je modna oblikovalka zapisala v naslovu videa. "Spoznajte njihove osebnosti in spoštujte individualnost. Nikoli ne primerjajte negativnih, vedno pohvalite pozitivne razlike in bodite pozorni na stvari, s katerimi se lahko pohvalite. To imajo radi in spodbuja pozitivno vedenje," je zaključila.

Tina pa je prav tako tudi ponosna babica. "To je nekaj najboljšega. Z vnuki nimaš pritiska, da bi prevzel odgovornost za to, kako bodo izpadli, zato jim lahko samo ugodiš in jim pustiš hrupne igrače, ki obnorijo njihove starše," se je pošalila in dodala: "To je preprosto najboljše. Oni so najboljši. Vsi moji vnuki so super ustvarjalni in preprosto jih obožujem do smrti." Medtem ko ima Beyoncé z možem Jay-Z-jem hčerko Blue Ivy in dvojčka Rumi in Sira, je Solange mama 19-letnemu sinu Danielu Smithu Jr., ki ga ima z nekdanjim možem Danielom Smithom.