Tina Knowles razkrila, da se je borila z rakom na dojki

Podjetnica in pisateljica Tina Knowles poziva ženske, naj ne izpuščajo preventivnih mamografij, saj je ona zamudila enega od preventivnih pregledov pred dvema letoma, ko pa je vendarle šla k zdravniku, pa je dobila diagnozo raka dojk, s katerim se je borila v zasebnosti svojega doma.

Tina Knowles je razkrila, da je prebolela raka dojk. FOTO: Profimedia icon-expand

"Pomembno je, da ne izpustite mamografije," je v intervjuju za People povedala 71-letnica, ki je izdala knjigo spominov, ki jo je naslovila Matriarch. "Nisem bila prepričana, če bi o diagnozi pisala v knjigi, saj sem zelo zasebna oseba, a sem se na koncu vendarle odločila, da bom, saj se iz moje izkušnje lahko učijo tudi druge ženske," je dodala. "Ženske smo včasih tako zaposlene z raznimi opravki, da pozabimo stvari, ampak ne smete izpuščati rednih pregledov. Če ne bi šla na pregled, ne vem, kaj bi se lahko zgodilo. Pred dvema letoma sem pozabila na mamografijo, saj je bilo to še obdobje pandemije in so mi najprej potrdili pregled, nato pa ga odpovedali. Rekli so mi, da me bodo poklicali in me ponovno naročili, ko bodo izvajali preglede. Pozabila sem, da takrat nisem šla. S temi stvarmi se ni za igrati," je iskreno spregovorila o svoji izkušnji.

Knowlesova je v knjigi spominov razkrila, kako sta novico o njeni diagnozi sprejeli hčerki. "Beyonce je ostala pozitivna in čutila sem, kako njene misli drvijo in se osredotočajo na novico, kot bi bila neka naloga, ki jo mora opraviti," je povedala in dodala, da je Solange dejala le, da bodo skupaj poskrbele za to. Ob strani pa sta ji stali tudi nečakinji Kelly Rowland in Angie Beyince. "Moja dekleta so postala moja ekipa," je še dodala. Tina je razkrila, da jo je novica presenetila, saj se nobena ženska v njeni družini ni borila s to boleznijo in naj ne bi imele gena zanjo, se je pa z rakom na prsih boril njen nekdanji mož Mathew Knowles, ki je pred časom razkril, da ima BRACA2 gen, katerega prisotnost poveča možnost za različne vrste raka, tudi raka dojk.