Tina Turner izdala priročnik za samopomoč in se zahvalila možu

Legendarna pevka je v knjigi, ki izide v prvih dneh decembra, spregovorila o življenjskem popotovanju, preprekah in izzivih ter bralcem ponudila nekaj nasvetov, kako premagati ovire in najti srečo v svojem življenju. V knjigi pa se je dotaknila tudi trenutkov, ko je spoznala moža, ki je od nje mlajši kar šestnajst let.

Knjiga Tine Turner z naslovom Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Goodbo oboževalce pevke in radovedne bralce razveselila v teh dneh. V knjigi se je dotaknila področja ljubezni, duhovnosti in življenjskih izzivov. 81-letnica pa je poseben del knjige posvetila tudi moškemu njenega življenja. Povedala je namreč, da na njenim uspehom stoji človek, ki je njena podpora že sedem leta zakona. Pevka je poročena z Erwinom Bachom, s katerim že dlje časa prebiva v Zürichu. Ravno on je tisti, ki jo je naučil, da lahko sočloveka ljubi, brez, da bi se odrekla sebi.

icon-expand Tina Turner in Erwin Bach se v javnosti redko pojavljata. FOTO: Profimedia

''Drug drugemu zagotavljava svobodo in prostor, da obstajava kot posameznika in istočasno kot par,''je zapisala v knjigi. Poudarila je, da se Bach ni nikoli počutil ogrožen zaradi njene kariere, talentov ali slave: ''Sva luč v življenju drug drugega, skupaj sva lahko še bolj uspešna, če se pri tem podpirava.'' Turnerjeva in Bach sta postala par leta 1986, desetletje po tem, ko je zapustila nasilnega možaIka Turnerja. Čeprav je partner kar šestnajst let mlajši, pa sta takoj začutila kemijo.''Ko sem se zaljubila v sedanjega moža, je bil to pravi trening, kako zapustiti svojo cono udobja, potrebovala sem čas, da sem se lahko odprla za vse lepe stvari in darove, ki mi jih je ponudilo življenje,''je zapisala. Spoznala sta se na enem od nemških letališč, ob prvem srečanju pa je bila utrujena od koncertov in leta, da bi se mlajšemu izvršnemu producentu iz založbe lahko popolnoma posvetila:''Vendar sem ga zagotovo opazila in takoj začutila čustveno povezanost. Takrat bi lahko te občutke načrtno spregledala, saj so mi glasovi v glavi govorili, da se zadeva ne bo dobro končala, ampak sem namesto tega poslušala srce. Moja prioriteta je bila, da Erwina dobro spoznam in najino prvo pravo srečanje je vodilo do dolgega, krasnega razmerja in do mojega edinega pravega zakona.''

icon-expand Tina in mož, ki je njena največja opora. FOTO: Profimedia

Ob čustveni podpori in lepemu odnosu pa je ravno Bach tisti, ki je je daroval eno od ledvic, ko je leta 2017 doživela odpoved in se je bila primorana odločiti za poseg presaditve, ki ji je rešil življenje. ''Zahvaljujoč Erwinu, ki mi je podaril ledvico, se sedaj počutim odlično in obožujem življenje. Hvaležna sem, ne le da živim, temveč, da lahko pišem to knjigo, v kateri so zapisani številni darovi, ki jih lahko čez besede podarim tudi vam,''je bila iskrena v svojem novem delu.

Priročnik za samopomoč je kombinacija njenih življenjskih zgodb in prikaza budističnih načel, ki jih je sama vpeljala v svoje življenje, ravno te prakse pa želi deliti tudi z bralci in jim pomagati, da zaživijo bolje. Pevska ikona ob tem priznava, da je o tovrstni knjigi sanjala desetletja.