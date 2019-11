Tina Turner: neljubljen otrok, trpinčena žena, uspešna glasbenica

Večkratna prejemnica številnih laskavih nagrad in ženska, ki se je ob glasbi preizkusila tudi v igralstvu in spoznala kraljico Elizabeto ter princeso Diano , danes praznuje svoj 80. rojstni dan. Nedavno je priznala, da uživa v svoji upokojitvi in da ji je čiščenje in urejanje hiše zdaj ljubše od kakršnihkoli zabav. Obenem je razkrila, katera navada jo še vedno spremlja kot železna srajca.

Pop-rock ikona in kraljica rock&rolla Tina Turner se je v svoji dolgoletni glasbeni karieri na odru vrtela kot le redkokatera glasbenica. Glasba je bila njeno gorivo in energija, ki jo je izžarevala na svojih nastopih, je bila naravnost evforična – kar so seveda čutili tudi njeni oboževalci. A medtem, ko je njena kariera naravnost blestela, je bilo njeno zasebno življenje nekoliko manj cvetoče. Kot deklica se je počutila nezaželjeno in neljubljeno, po svoji prvi poroki pa je namesto ljubezni izkusila bolečino, trpljenje in strah.

''Počutila sem se neljubljeno in nezaželjeno''

Tina Turner se je kot Anna Mae Bullock rodila 26. novembra 1939 v majhni skupnosti Nutbush na zahodu ameriške zvezne države Tennessee. Njena starša sta bila Zelma Priscilla in Floyd Richard Bullock. Njeno otroštvo je bilo precej žalostno in predvsem neperspektivno. Prihodnost temnopolte deklice, rojene na jugu ZDA, je bila namreč vse prej kot rožnata. Pod domačo streho ni občutila pretirane ljubezni - predvsem njen oče, ki je bil med drugim tudi pridigar, je bolj kot naklonjenost in srčno toplino izžareval strogost in zahteval disciplino. Po začetku druge svetovne vojne se je družina preselila v mesto Knoxville, kjer sta starša opravljala delo v obrambnih silah. Anna (Tina Turner) se je takrat prvič preizkusila v petju, saj se je pridružila pevski skupini baptistične cervke Spring Hill. Ko je bila stara 11 let, sta se njena starša ločila. Njena mama Zelma se je preselila v St. Louis, da bi med drugim pozabila na težko življenje in nasilje, ki ga je bila deležna v zakonu s Floydom. Slednji se je dve leti kasneje znova poročil, zapustil hčerki in se preselil v Detroit. Anna in njena starejša sestra Ruby Alline sta tako za kratek čas ostali sami, nato pa ju je k sebi vzela njuna babica Georgeanna iz Brownsvilla, ki je skrbela zanju vse do svoje smrti.

Tina Turner je leta pozneje v svoji knjigi spominov priznala, da se je zaradi težkih okoliščin, v katerih je odraščala in dejstva, da sta jo oba starša zapustila, pogosto počutila kot nezaželjen otrok: ''Počutila sem se kot neljubljen otrok. Mislim, da me mama sploh ni hotela obdržati in ko sem jo vprašala, ali je res tako, mi je razkrila celotno zgodbo. Povedala mi je, da se je po mojem rojstvu počutila ujeto v pasti mojega očeta, iz katere ni mogla pobegniti. Nisem jo krivila, mi je bilo pa hudo zase.''

Zakon z Ikeom Turnerjem ji je prinesel uspeh, a tudi veliko trpljenja

Po babičini smrti se je takrat 16-letna Tina s sestro preselila k mami v St. Louis. Leta 1958, po koncu šolanja, je začela delati kot pomočnica v bolnišnici in upala, da bo postala medicinska sestra. S sestro sta takrat začeli obisovati nočne klube, kjer je spoznala človeka, ki ji je odprl vrata do uspeha, hkrati pa ji je prinesel tudi veliko trpljenja. Šlo je zaIkea Turnerja, pevca takrat priljubljene glasbene skupine Kings of Rhythm. Tina ni bila najbolj navdušena nad njegovim videzom, zato pa jo je očarala njegova glasbena nadarjenost. Zaradi tega je bila pogosta gostja njegovih koncertov. Ike in člani njegovega benda so med svojimi nastopi na oder pogosto vabili različna dekleta iz publike, da so se jim pridružila pri petju. Tako je nekega večera svojo priložnost dobila tudi Tina, ki se ponujenega mikrofona ni ustrašila, temveč ga je pograbila z obema rokama, ne da bi vedela, da bo prav to njen prvi korak v glasbeni svet. Pri 18 letih je torej Tina (takrat še Anna) postala spremljevalna vokalistka Ikeovega banda z umetniškim vzdevkom Little Anna.

V istem obdobju je po aferi z enim od članov glasbene skupine, saksofonistom Raymondom Hillom, povila svojega prvega otroka. Njena mama se ni mogla sprijazniti z dejstvom, da je tako mlada postala mama, zato jo je postavila na ulico. Anna se je s sinom Craigom preselila v Ikeov dom, svojega spora z mamo, ki je umrla leta 1999, pa nikoli ni zgladila.

Anna je hitro postala prvi vokal in glavna zvezda takrat priljubljenega dua Ike & Tina Turner Revue. Z Ikeom sta orala ledino in z najboljšimi scenskimi ter televizijskimi nastopi postajala čedalje bolj priljubljena po vsem svetu. Njen glas je postajal vedno boljši in močnejši, leta 1960 pa so njo in Ikea iz ene od založb prosili, naj zanje posnameta pesem A Fool in Love. Pesem je hitro postala uspešnica in takrat je tudi Ike uvidel, da Tina poseduje neverjeten talent. Skupaj sta kasneje posnela še veliko hitov, med katerimi velja omeniti nekaj najbolj znanih: It's Gonna Work Out Fine, River Deep - Mountain High, Proud Mary, Honk Tonk Woman in mnoge druge.

Ob uspešnem profesionalnem sodelovanju je odnos med Tino in Ikeom začel dobivati še druge razsežnosti. Leta 1960 sta postala starša sinu Ronaldu, dve leti kasneje pa sta se odločila skleniti zakonsko zvezo v Tijuani.

Leta 1968 je Tina znova zanosila, a se je po pretresljivem odkritju, da Ikeovega otroka pričakuje tudi njuna skupna prijateljica Ann Thomas, odločila za splav. Takrat so se začele kazati prve resnejše težave v odnosu z Ikeom, ki je poleg nezvestobe kazal tudi ljubosumje nad Tininim uspehom. Turner je namreč zelo slabo prenašal dejstvo, da je 'njegova Tina' tako dobra oziroma celo boljša od njega, zato je začel segati po mamilih. V fazi popolne omamljenosti se je počutil močnejšega, kar je podkrepil tudi s pogostim fizičnim nasiljem nad Tino. Njuno razmerje se je začelo krhati, njegovo zaničevanje Tinine podobe in uspeha pa je postalo javno in čedalje pogostejše. Čeprav sta Ike in Tina na sceni še vedno veljala za veličasten duo, sta bila v zasebnem življenju sinonim za trpljenje in mučenje. ''Uživala sem ugled in mnogi so mi ponujali boljši posel, a sem ostala zvesta Ikeu ... Takšna pač sem. Postavljal mi je vprašanja, ali ga želim prizadeti tako kot vsi drugi in bolj kot sem ponavljala, da ne, bolj je bil prepričan v svoje trditve,''je povedala Tina v intervjuju z Oprah Winfery in dodala, da se je znašla v začaranem krogu z moškim, katerega razum je bil od pogoste zlorabe mamil in alkohola že popolnoma zamegljen. ''Najin pogovor je kasneje postal že popolnoma rutinski in vedela sem, da kmalu zatem sledijo udarci. Tepel me je po obrazu, rebrih ... Vedno se potrudil, da mi je naredil tudi modrico na očesu. Želel je, da bi bile posledice njegovega nasilja vidne, kar je bilo zelo ponižujoče.''

Poskus samomora

Leta 1969 je Tina po daljšem obdobju Ikeovega trpinčenja zapadla v hudo duševno stisko, zaradi katere je skušala storiti samomor. Kljub temu, da je zaužila 50 tablet valija naenkrat, je preživela, Ike pa jo je naslednje jutro zbudil z brutalnim zmerjanjem. V nasilnem odnosu je vztrajala do leta 1976, ko jo je Ike pred načrtovanim koncertom v Dallasu pod vplivom mamil v zaodrju pretepel skoraj do smrti. Takrat je Tina v strahu za svoje življenje končno zbežala. S 36 ameriškimi centi in kreditno kartico je zatočišče poiskala v bližnjem motelu, nato pa je s pomočjo odvetnika in prijateljev, ki so ji priskočili na pomoč, poletela proti Los Angelesu.

Potem, ko je ubežala nasilnemu soprogu, se je, psihično in fizično popolnoma sesuta, zatekla k prijateljem, ki so jo nekaj mesecev skrivali pred Ikeom. Nazadnje je zbrala dovolj moči in poguma, da ga je javno obtožila za dolga leta fizičnega in psihičnega maltretiranja ter nezvestobe.''Doživela sem toliko ponžujočih trenutkov, pogosto pa mi pri prikrivanju vseh poškodb niso pomagala niti ličila, ker je bil moj obraz v celoti otečen. Velikokrat sem, medtem ko je spal, segla po pištoli, a sem si vsakič premislila. Kljub vsemu, kar mi je počel, sem delala marsikaj, da bi ga osrečila. Bila sem njegova Pepelka,'' je med drugim povedala Tina, ki je svojo srečo naposled našla s 16 let mlajšim nemškim glasbenim producentom Erwinom Bachom, s katerim se je poročila leta 2013.

Upokojitev

Ko je dopolnila 60 let, je Tina napovedala, da bo njena naslednja glasbena turneja obenem tudi zadnja. Odločila se je namreč, da bo šla v pokoj in uživala mirno življenje s svojim soprogom Bachom. Takrat se je poslavljala od svojih zvestim oboževalcev, prepričana, da se na oder ne bo nikoli več vrnila. pa se je in sicer na prepričevanja prijateljic Oprah Winfrey in Sophie Loren, ki sta ji večkrat dejali: ''Nazaj na delo, rodila si se z darom, to je tvoja dolžnost.'' Tina je tako kljub napovedim, da se bo upokojila, še nekajkrat nastopila, na svoji zadnji glasbeni turneji z naslovomTina!: 50th Anniversary Tour pa je bila v letih 2008 in 2009.

Zdaj že nekaj časa ne nastopa več, o svoji upokojitvi pa je nedavno povedala, da v njej pravzaprav uživa. Razkrila je, da ji je veliko ljubše pospravljanje in urejanje lastnega doma od kakršnekoli zabave in da je izkusila vse, kar ji je svet blišča lahko ponudil. Kljub temu, da se je od poslovila od koncertnih odrov, pa je priznala, da jo še vedno spremlja navada iz preteklega časa:''Še vedno hodim spati zelo pozno, okoli enih zjutraj. Nato spim do pol 11 zjutraj ali celo do 11. Včasih cele dneve preživim v postelji.''

Leta 2013 se je Tina odpovedala ameriškemu državljanstvu in postala državljanka Švice, kjer živi z Erwinom. O slednjem je dejala: ''On je moje vse. Obožujem ga. Midva sva eno. Kaj imam najraje z njim? Življenje ... ''

Življenje velike glasbene ikone in kraljice rock&rolla, ki se je leta 1991 zapisala v dvorano slavnih rock&roll-a ter za svoje delo prejela častno nagrado grammy, še vedno zbuja veliko zanimanja: leta 2018 je tako v Londonu izšel celo muzikal Tina (muzikal Tine Turner), posvečen njeni življenjski zgodbi in bogati glasbeni zapuščini.