Tina Turner o sinu – odšel je, ker je bil osamljen

Glasbena legendaTina Turner je lani julija izgubila sina Craiga Turnerja, ki je bil nepremičninski agent. Bil je starejši od dveh Tininih bioloških sinov, rodila ga je pri 18 letih. Njegov oče je bil saksofonist Raymond Hill, ko se je Tina leta 1962 poročila z Ikom Turnerjem, pa ga je ta posvojil.

Craiga so našli v njegovi kalifornijski rezidenci, storil je samomor. "Najbolj žalostni trenutek, ki ga mama lahko doživi," je zvezdnica zapisala, ko ga je pospremila na zadnjo pot, nato pa se je umaknila na svoj dom v Švici in o tem ni želela več govoriti.

Leto dni od njegove smrti pa je sedla z novinarko Gayle Kingin razodela, kaj je bil eden od vzrokov, da si je njen 59-letni sin vzel življenje: "Mislim, da je bil osamljen. To je bil eden od največjih vzrokov, da ni videl smisla. Povsod okoli sebe imam fotografije, na katerih se smehlja, takrat dobim občutek, da je šel na boljši kraj ..."

Ena najboljših in najslavnejših pevk vseh časov, ki je doživela veliko lepih trenutkov, je imela v življenju tudi kar nekaj zelo temačnih obdobij. Mednje zagotovo sodi zakon z nasilnim Ikom, tu pa so bile tudi grde zdravstvene težave. Julija 2013 se je poročila s 17 let mlajšimErwinom Bachom, manj kot mesec po medenih tednih pa je Turnerjevo zadela možganska kap, zaradi katere je okrevala kar nekaj časa.

A to je bil le začetek zdravstvenih težav. Leta 2016 je zbolela za rakom črevesja, zaradi nepravilnega zdravljena sta ji odpovedali obe ledvici, takrat ji je soprog ponudil svojo ledvico, na srečo je bil primeren kandidat. Toda ponujene ledvice ni želela sprejeti: "Dragi moj, ti si še mlad, jaz sem stara ... Budizem uči, da živiš, nato pa umreš. To sem sprejela," a mož je bil vztrajen in Tina zdaj živi z njegovo ledvico.