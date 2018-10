Tini mož dal darilo življenja: svojo ledvico!

Tina je tudi opisala, da se je svoj čas počutila precej negotovo glede svojega videza, da pa je tako njo kot Erwina, kar ji je priznal kasneje, dobesedno stresla elektrika, ko sta se prvič srečala. On je bil v tridesetih, ona pa sredi štiridesetih in mama dveh sinov.

Kot ji je tudi dejal, v njej ni videl zvezdnice, temveč zgolj strastno žensko, polno življenja. Nekajkrat sta se še dobila, njo pa so obletavale misli, da ima vedno nesrečo v ljubezni in da vedno izbere napačno in da je bolje, če ostane kar sama. Ko sta se spet srečala v Švici, pa so se njuna čustva spet vnela. On je od nje šestnajst let mlajši, a tega nikoli ni tako jemala, saj sta se našla dve sorodni duši, ki nista mogli več ena brez druge. Nekaj časa sta se družila v Kölnu in čas preživljala v njeni hiši na jugu Francije, nato pa se je on moral vrniti v podružnico založbe EMI v Švici, ona pa mu je sledila. Preselila sta se v starodobno vilo Château Algonquin ob züriškem jezeru, kjer srečno živita še danes.