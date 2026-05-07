Tiskovna predstavnica Bele hiše rodila hčerko

28-letna Karoline Leavitt je znova postala mamica. Novico o novi članici družine je delila na družbenem omrežju X, kjer je razkrila, da se je rodila 1. maja in da sta ji z možem izbrala ime Vivian. "Je popolna in zdrava, njen starejši brat pa se veselo privaja na življenje s svojo novorojeno sestrico," je zapisala.
Najmlajša tiskovna predstavnica v zgodovini Bele hiše je nekoliko preložila porodniški dopust zaradi napada na večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše. Pred dnevi jo je nadomeščal kar državni sekretar ZDA Marco Rubio, ki je skušal pojasniti ameriško politiko do Irana.
Na porodniško je Leavitt sprva nameravala že 24. aprila, vendar je še 28. aprila vodila novinarsko konferenco po napadu v hotelu Washington Hilton. Novico o tem, da s 60-letnim možem pričakuje še enega otroka, je razkrila lani decembra.
