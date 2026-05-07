Tuja scena

Tiskovna predstavnica Bele hiše rodila hčerko

Washington, 07. 05. 2026 21.12 pred 32 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA K.A.
Karoline Leavitt

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, ki je na porodniškem dopustu, je danes na omrežju X objavila, da je 1. maja rodila hčerko, ki ji je ime Vivian. Junija lani sta 28-letna Leavitt in njen mož Nicholas Riccio dobila sina Nicholasa, ki je tako postal starejši bratec.

28-letna Karoline Leavitt je znova postala mamica. Novico o novi članici družine je delila na družbenem omrežju X, kjer je razkrila, da se je rodila 1. maja in da sta ji z možem izbrala ime Vivian. "Je popolna in zdrava, njen starejši brat pa se veselo privaja na življenje s svojo novorojeno sestrico," je zapisala.

Karoline Leavitt
FOTO: Profimedia

Najmlajša tiskovna predstavnica v zgodovini Bele hiše je nekoliko preložila porodniški dopust zaradi napada na večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše. Pred dnevi jo je nadomeščal kar državni sekretar ZDA Marco Rubio, ki je skušal pojasniti ameriško politiko do Irana.

Preberi še Trumpova tiskovna predstavnica s 60-letnim možem pričakuje hčerko

Na porodniško je Leavitt sprva nameravala že 24. aprila, vendar je še 28. aprila vodila novinarsko konferenco po napadu v hotelu Washington Hilton. Novico o tem, da s 60-letnim možem pričakuje še enega otroka, je razkrila lani decembra.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jaz17
07. 05. 2026 21.43
To pa je novica, ki je zelo pomembna za Slovenijo!
Odgovori
0 0
periot22
07. 05. 2026 21.42
Nepomembno za Slovenijo!
Odgovori
0 0
VladaPada
07. 05. 2026 21.30
Cestitke.
Odgovori
-1
0 1
