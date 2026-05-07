Tiskovna predstavnica Bele hiše rodila hčerko

28-letna Karoline Leavitt je znova postala mamica. Novico o novi članici družine je delila na družbenem omrežju X, kjer je razkrila, da se je rodila 1. maja in da sta ji z možem izbrala ime Vivian. "Je popolna in zdrava, njen starejši brat pa se veselo privaja na življenje s svojo novorojeno sestrico," je zapisala.