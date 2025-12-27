Naslovnica
Trumpova tiskovna predstavnica s 60-letnim možem pričakuje hčerko

Washington, 27. 12. 2025 16.42 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
M.S.
Karoline Leavitt

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je oznanila, da z 32 let starejšim soprogom pričakuje drugega otroka. Deklica naj bi se rodila maja prihodnje leto. Leavittova se je ob tem zahvalila ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu za spodbujanje družini prijaznega okolja v Beli hiši.

"Z možem sva navdušena, da širiva najino družino, in komaj čakava, da najin sin postane starejši brat," je Karoline Leavitt zapisala v objavi na Instagramu, v kateri je pokazala svoj nosečniški trebušček pred božičnim drevescem.

"Moje srce prekipa od hvaležnosti Bogu za blagoslov materinstva, za katerega resnično verjamem, da je najbližji približek nebesom na Zemlji," je dodala in se zahvalila predsedniku Donaldu Trumpu za podporo.

Leavittova je za Fox News potrdila, da bo kljub nosečnosti ostala na položaju tiskovne predstavnice Bele hiše. Tako bo postala prva v zgodovini ZDA, ki bo noseča opravljala funkcijo predstavnice za medije ameriškega predsednika.

Karoline Leavitt z možem in sinom
Karoline Leavitt z možem in sinom
FOTO: Profimedia

28-letnica je poročena s 60-letnim nepremičninskim posrednikom Nicholasom Ricciom. Po pisanju revije People sta se spoznala leta 2022, julija 2024 pa se jima je rodil prvi skupni otrok, sin Nicholas.

Kritike na račun velike starostne razlike med njo in možem je ne motijo. "Mislim, da je to zelo netipična ljubezenska zgodba, ampak on je neverjeten," je februarja letos povedala v oddaji The Megyn Kelly Show.

Karoline Leavitt zda

gonisetaubi
27. 12. 2025 17.55
lepša kot klakočarka...1000 procentov
Odgovori
-1
0 1
gonisetaubi
27. 12. 2025 17.54
lej huda je..in pika
Odgovori
-1
0 1
bb5a
27. 12. 2025 17.40
Sam da se ni zastrupla s starimi jajci, pa je vse ok...
Odgovori
+3
3 0
Lark
27. 12. 2025 17.38
A boste naredili kakšen članek glede protestov po EU(Mercosur), v VB prijeti teroristi ipd.? Sej veste, dejansko relevantne zadeve????
Odgovori
+4
4 0
Komentator aligator
27. 12. 2025 17.21
Donald bo boter.
Odgovori
+1
1 0
jugatneme
27. 12. 2025 17.17
...ta je tudi ena....in pri petdesetih bo s solznimi očmi vztrajala kako je boga..."jaz tudi" v angleščini seveda
Odgovori
+4
4 0
jugatneme
27. 12. 2025 17.17
...ta je tudi ena....in pri petdesetih bo s solznimi očmi vztrajala kako je boga..."me to o"
Odgovori
+1
1 0
jugatneme
27. 12. 2025 17.16
...ta je tudi ena....in pri petdesetih bo s solznimi očmi vztrajala kako je boga..."me too"
Odgovori
0 0
Slash
27. 12. 2025 17.01
Bravo gospod predsednik! Še eno dobro opravljeno delo!
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
