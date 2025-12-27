Trumpova tiskovna predstavnica s 60-letnim možem pričakuje hčerko

"Z možem sva navdušena, da širiva najino družino, in komaj čakava, da najin sin postane starejši brat," je Karoline Leavitt zapisala v objavi na Instagramu, v kateri je pokazala svoj nosečniški trebušček pred božičnim drevescem.
"Moje srce prekipa od hvaležnosti Bogu za blagoslov materinstva, za katerega resnično verjamem, da je najbližji približek nebesom na Zemlji," je dodala in se zahvalila predsedniku Donaldu Trumpu za podporo.
Leavittova je za Fox News potrdila, da bo kljub nosečnosti ostala na položaju tiskovne predstavnice Bele hiše. Tako bo postala prva v zgodovini ZDA, ki bo noseča opravljala funkcijo predstavnice za medije ameriškega predsednika.
28-letnica je poročena s 60-letnim nepremičninskim posrednikom Nicholasom Ricciom. Po pisanju revije People sta se spoznala leta 2022, julija 2024 pa se jima je rodil prvi skupni otrok, sin Nicholas.
Kritike na račun velike starostne razlike med njo in možem je ne motijo. "Mislim, da je to zelo netipična ljubezenska zgodba, ampak on je neverjeten," je februarja letos povedala v oddaji The Megyn Kelly Show.
