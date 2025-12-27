Trumpova tiskovna predstavnica s 60-letnim možem pričakuje hčerko

"Z možem sva navdušena, da širiva najino družino, in komaj čakava, da najin sin postane starejši brat," je Karoline Leavitt zapisala v objavi na Instagramu, v kateri je pokazala svoj nosečniški trebušček pred božičnim drevescem.

"Moje srce prekipa od hvaležnosti Bogu za blagoslov materinstva, za katerega resnično verjamem, da je najbližji približek nebesom na Zemlji," je dodala in se zahvalila predsedniku Donaldu Trumpu za podporo.

Leavittova je za Fox News potrdila, da bo kljub nosečnosti ostala na položaju tiskovne predstavnice Bele hiše. Tako bo postala prva v zgodovini ZDA, ki bo noseča opravljala funkcijo predstavnice za medije ameriškega predsednika.