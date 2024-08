Tiskovna predstavnica Bena Afflecka o Kick Kennedy: Govorice ne držijo

Pred dnevi se je v javnosti začelo šušljati, da ima Ben Affleck novo simpatijo in da je po ločitvi od Jennifer Lopez že skočil v objem nove ženske. Opazili so ga v družbi Kathleen Alexandre Kennedy oziroma Kick Kennedy, s katero naj bi se večkrat družila, opazili pa jo ju tudi v salonu hotela Beverly Hills. Zvezdnik govoric ni komentiral, se je pa zdaj oglasila njegova tiskovna predstavnica in zatrdila, da se med njima nič ne dogaja.