Tiskovna predstavnica Taylor Swift zanikala, da je bila pevka poročena

Tiskovna predstavnica trdi, da Joe Alwyn in Taylor Swift nista bila nikoli poročena.

Novica o razhodu Taylor in Joeja je prišla na naslovnice medijev maja 2023, zvezdnico pa odtlej povezujejo z igralcem NFL Travisom Kelceom . Deuxmoi se je pozneje odzval na Treejino objavo in zapisal, da z laganjem ne zaslužijo nič dolarjev, nato pa se je vprašal, ali lahko publicisti rečejo isto. "Kakor koli že, opravičujemo se Taylor," se je končala objava.

Tree je začela voditi Taylorino ekipo za oglaševanje leta 2014, od takrat pa jo pogosto videvajo na dogodkih z zvezdnico, nazadnje jo je na primer pospremila na londonsko premiero Beyoncéjinega filma o turneji Renaissance. Pevka je v preteklosti že priznala, da je pravnjena predstavnica tista, na katero se obrne po nasvet o tem, kaj naj kdaj stori.

Taylor je nedavno izdala pesem You're Losing Me, ki je že dostopna na storitvah pretakanja, za katero mnogi oboževalci menijo, da govori o propadu njenega in Joejevega razmerja. Njihova predvidevanja je že zavrnil Jack Antonoff, pevkin sodelavec, ki je dejal, da je bila pesem posneta 5. decembra 2021 – preden sta se Joe in Taylor razšla.

Kaj je Deuxmoi?

Račun ima več kot dva milijona sledilcev na Instagramu in trdi, da je "kurator pop kulture". Znan je po tem, da objavlja anonimna sporočila iz nepreverjenih virov o slavnih osebnostih – od novic o razmerjih do glasbe, filmov in raznih lansiranj izdelkov.