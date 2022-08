Tiskovni predstavnik: Anne Heche najverjetneje ne bo preživela

Anne Heche je v Los Angelesu pred tednom dni povzročila prometno nesrečo. Najprej se je z avtomobilom zaletela v garažo, odpeljala naprej in treščila še v hišo, pri tem pa utrpela hude poškodbe. Policisti, ki so prišli na kraj nesreče, so takoj posumili, da je bila 53-letnica pod vplivom, na sopotnikovem sedežu pa so našli prazno steklenico alkoholne pijače. Krvne analize so pokazale, da je bila igralka v času nesreče res pod vplivom drog, in sicer kokaina in fentanila.

Kot je še povedal nek vir blizu losangeleške policije, bi se sledi fentanila v igralkini krvi lahko pojavile, ker v bolnišnici dobiva zdravila, ki ji lajšajo bolečine, zato bodo sledile še dodatne krvne preiskave. Zvezdnica v času nesreče ni bila pod vplivom alkohola, čeprav so policisti domnevali prav to. Kmalu za tem, ko so v javnost pricurljali rezultati analize krvi, pa se je oglasil igralkin tiskovni predstavnik, ki je v izjavi za medije sporočil, da je Anne utrpela težje možganske poškodbe in ostaja v komi.

"Njena želja je bila, da po smrti daruje organe," je povedal in dodal, da jo trenutno pri življenju ohranjajo aparati, zdravniki pa skušajo ugotoviti, kateri organi še delujejo. Igralkinim oboževalcem se je zahvalil za podporo in dobre želje, zdravstvenemu osebju pa za njihovo predanost. "Imela je veliko srce, s svojim darežljivim srcem pa se je dotaknila vsakogar. V življenju je skušala širiti in negovati prijaznost in veselje in sprejemati tistega, ki ga je ljubila. Spominjali se je bomo po iskrenosti in pogrešali njeno živahnost," je še povedal.