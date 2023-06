Tiskovni predstavnik Jamieja Foxxa zanikal, da je bila hospitalizacija posledica cepljenja

Tiskovni predstavnik Jamieja Foxxa je nedavno zanikal teorijo zarote, ki je po igralčevi hospitalizaciji zakrožila po družbenih omrežjih, in sicer da je njegovo nenadno poslabšanje zdravja bilo posledica cepljenja proti covidu-19. Teorijo je podprl tudi kolumnist A.J. Benza, ki je nedavno nastopil v podkastu skeptika dr. Drewa Pinskyja.

icon-expand Jamie Foxx ni bil hospitaliziran zaradi posledic cepljenja. FOTO: Profimeda

Da je bil zvezdnik prepeljan v bolnišnico, je takrat potrdila tudi njegova hči Corinne, igralec pa naj bi bil v času zapleta na prizorišču snemanja novega filma. "Na srečo so po hitrem ukrepanju in z odlično nego poskrbeli, da je že na poti okrevanja," je takrat zapisala na Instagramu in dodala: "Zavedamo se, kako priljubljen je, in cenimo vaše molitve. Družina v tem težkem času prosi za zasebnost."

Mesec pozneje je 29-letnica sporočila, da njen oče že več tednov okreva v domači oskrbi, govorice, da se je družina med tem pripravljala na najhujše, pa niso bile resnične. "Žalostno, kako mediji ob takih novicah podivjajo," je maja zapisala na Instagramu in dodala: "Moj oče je bil že pred tedni odpuščen iz bolnišnične oskrbe in okreva." TMZ je pozneje poročal, da je zvezdnik na rehabilitaciji v Chicagu. 55-letnik se je v tem času javnosti oglasil le enkrat, ko se je oboževalcem zahvalil za podporo: "Cenim vso ljubezen in se počutim blagoslovljenega," je zapisal v objavi na družbenem omrežju.