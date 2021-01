Tiskovni predstavnik zdaj zanika smrt Tanye Roberts: kaj se dogaja?

Dan po tem, ko je Mike Pingel , medijski predstavnik igralke Tanye Roberts , sporočil tragično novico, da naj bi igralka, znana po vlogi v filmu o Jamesu Bondu ter po televizijskih vlogah v serijah Čarlijevi angelčki in Oh, ta sedemdeseta , umrla, si je zdaj premislil. Kot pišejo številni ameriški mediji, naj bi se zgodila napaka, Tanya je še vedno živa, a žal na intenzivni negi.

Pingel pravi, da mu jeLance O'Brien, Tanyin mož, sporočil, da naj bi igralka umrla po tem, ko se je na božični večer doma zgrudila tik po prihodu domov s sprehoda s psom. Pingel je potrdil, da je Tanyjin mož na dan, ko so mediji množično pisali o smrti nekdanjega Bondovega dekleta, prejel klic iz bolnišnice. Pristojni so mu zagotovili, da je igralka živa, da pa je še vedno na intenzivni negi. Telefonski klic je prejel, medtem ko je gostoval v televizijski oddaji Insider Edition.

O'Brian naj bi ravno med intervjujem prejel telefonski klic, ki je oznanil, da je njegova žena živa."Zdaj mi pravite, da je živa?"pravi O'Brian na videoposnetku, ki ga je objavil medij: "Zdaj mi iz bolnišnice sporočajo, da je živa. Kličejo me z intenzivnega oddelka."

Čeprav igralka ni okužena s koronavirusom, je priklopljena na ventilator, saj naj bi imela težave z dihanjem, je potrdil njen mož. Ta je zaradi strogih vladnih ukrepov in bolnišničnih ukrepov ne sme obiskati. Videl jo je le v trenutkih, za katere so mislili, da so igralkini zadnji trenutki življenja. Takrat mu je bolnišnično osebje dovolilo k ženi, da bi se od nje dostojno poslovil. "Držal sem jo v naročju in takrat je odprla oči, me pogledala," je prek medijskega predstavnika še v nedeljo sporočil O'Brian: "Še zadnjič sem lahko videl njene lepe oči. Tanya je imela najlepše oči na svetu."