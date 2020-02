Tito in Kirk Douglas na Bledu: predsednik ponj poslal zasebno letalo

Kirk Douglas , ki je umrl 5. februarja , je leta 1964 z ženo Anne obiskal Jugoslavijo, kjer je imel igralec predavanje za študente kinematografije. Kirk in Anne sta si želela spoznati predsednika Jugoslavije Josipa Broza – Tita , zato sta se za pomoč obrnila na britansko ambasado. Tam so jima pojasnili, da je kaj takšnega zelo težko organizirati in da naj ne upata, da bosta prišla do srečanja z maršalom.

Kirk se ni vdal in je sam poiskal številko Titovega kabineta, se predstavil in jim povedal, da se želi s srečati s predsednikom. Že naslednji dan je ponj prišlo zasebno letalo, ki je igralca in ženo odpeljalo na Gorenjsko, kjer je bil takrat Tito.

V njegovi poletni rezidenci, v Vili Bled, so se družili okoli tri ure, piše hrvaški medij 24 Sata. Pili so vino in klepetali o vesternih, katerih velik oboževalec je bil predsednik Jugoslavije. Povedal je, da je pogledal vse Kirkove filme, njegov najljubši pa je bil Obračun pri O. K. Corralu.

Britanski ambasador je takrat igralcu razočarano rekel: "Dragi moj, kako ste lahko bili tri ure s predsednikom, jaz pa z njim ne morem dobiti niti deset minut."Kirk pa mu je odvrnil: "Gospod ambasador ... Koliko filmov pa ste posneli?"