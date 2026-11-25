Tekmovanje Miss Universe je okronalo novo kraljico. Finale mednarodnega lepotnega izbora je tokrat potekalo v Portoriku, zmagala pa je predstavnica gostujoče države, 27-letna psihologinja in socialna delavka Jennifer Barreto. Kot je prvi poročal El Nuevo, je ta postala prva miss Universe, ki ima otroka.

Jennifer Barreto je miss Universe 2026. FOTO: Profimedia

Zmagovalko so okronali s krono iz 18-karatnega belega zlata, ki je nastala v sodelovanju z oblikovalcem nakita Georgeem Wittelsom in so jo poimenovali The Radiance of an Eternal Legacy (Sijaj večne zapuščine). Krasi jo 3 150 diamantov.

Med prvo peterico so bile še predstavnice Filipinov, Nove Zelandije, Venezuele in Dominikanske republike. Tekmovalke iz 110 sodelujočih držav. Finalno prireditev sta povezovala Mario Lopez in zmagovalka leta 2022 R'Bonney Gabriel.

Izbor za Miss Universe 2026 so znova zaznamovali škandali. FOTO: Profimedia