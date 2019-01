Pevec Peter Andrein Emily MacDonagh sta se spoznala leta 2012, ko je bila Emily še študentka medicine. Med njima je 15 let razlike, kar pa ju nikakor ne moti. Ko sta postala par, je dejal, da se mu zdi nadvse absurdno, da se ljudje ukvarjajo s številkami, namesto da bi jima privoščili srečo. Zraven pa dodal, kako srečen je: "Resnično sem srečen, in to je vse, kar šteje. Z Ems bova pač videla, kako se bo vse skupaj odvilo. Vse, kar lahko rečem, je to, da je čudovita oseba in da neizmerno uživam v njeni družbi.''

"Mislim, da je starost samo številka. Če se z nekom ujameš v partnerstvu, leta niso pomembna. Pete se vedno šali, da se jaz obnašam, kot da imam nekaj let več, on pa jih ima nekaj manj ... tako se srečava na sredini," pa je bila odločna mlada zdravnica.

Tako se jima je leta 2014 rodila hčerka, leto dni sta se poročila, nato se jima je rodil še sin. Čeprav sta z Emily skupaj že kar nekaj let, pa se nekateri še vedno niso sprijaznili, da je med njima toliko let razlike. Tako je nedavno nekdo komentiral, da je njegova soproga videti stara 12 let. In Andre je hitro komentiral, da je to dejansko kompliment: "To, da so ji pripisali 12 let, je kompliment. Šala je na njih, mislijo, da so kruti, toda to je zanjo velik kompliment. Moja žena bo letos imela 30 let – ljudje jo pač vidijo kot zelo mladostno. Ko bo imela 50, bo videti, kot da je 20 ... bravo ..."