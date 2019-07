Ariana Grande je znova naredila napako na družbenih omrežjih. Tokrat je napisala neprimeren komentar na račun otroške lepotne kraljice JonBenet Ramsey, za katerega se je nato tudi opravičila, a po mnenju nekaterih sledilcev prepozno.

Ariana Grande se je za svojo napako opravičila, vendar po mnenju nekaterih sledilcev prepozno. FOTO: Profimedia

V pasti družbenih omrežij se včasih ujamejo tudi zvezdniki. Napako je tokrat naredila Ariana Grande, ko je komentirala fotografijo, ki jo je na svojem Instagramu objavil njen prijatelj Doug Middlebrook. Ta se je v svoji objavi spomnil uspešne mlade manekenke JonBenéto Ramsey, ki je nasilne smrti umrla pri šestih letih. Njena smrt je bila tedaj zelo odmevna, Ariana pa se tega kot kaže ni dobro zavedala. Doug je pod svojo objavo napisal: "Nihče ni bil na več naslovnicah kot JonBenet."Ariana pa je nevede, da dela veliko napako, napisala:"Komaj čakam, da bo to tvoj kostum za noč čarovnic." Zgroženi sledilci niso mogli verjeti svojim očem. "Kaj? Osemletnica, ki je umrla nasilne smrti, ne sme biti nikogaršnji kostum," je razočarano komentiral eden od sledilcev in delil posnetke zaslona na Twitterju. Sledilec se je sicer v navalu jeze očitno zmotil glede starosti manekenke, saj je bila ta tedaj stara šest let.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ker je bil odziv na njen komentar ogromen, se je nato odzvala tudi priljubljena pevka: "Ja, komentar sem zelo hitro izbrisala in razumem, da sploh ni bilo smešno," in dodala: "To je bilo neprimerno in se iskreno opravičujem."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke