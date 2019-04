'To je kot opazovati umirajočega, ki ga imaš rad'

Podobno kot preostali svet, so se v žalost zavili tudi številni zvezdniki, ki jim kaj pomeni Pariz, ikonična katedrala Notre-Dame, ki so, podobno kot politični svet , svoje ogorčenje, žalost in strtost izlili po družbenih omrežjih.

"Ne morem verjeti, kaj se dogaja z Notre Dame," je tvitnil igralec Idris Elba.

"Jočem. Naš dar svetlobi. Notre Dame v ognju. Moje srce se para. Srčni dom moje babice in mame," je zapisala igralka Laura Dern.

"Eno mojih najljubših mest in ena najbolj veličastnih stavb.Res upam, da jo rešijo in jo bodo lahko občudovale številne nove generacije," je zapisala naša vremenarica in radijka Jana Morelj.

"Vem, da je to navdihujoča predstavitev še večje božanskosti. Vem, da je to blagoslovljeno mesto človeška interpretacija tega, kar je skrivnostno, neznano in nedoločljivo, in ko vidim, da gori, me sili k solzam, a vem, da tudi plamen ne more zmanjšati njene svetosti. Še vedno, ne ona. Prosim. Ne ona," je bila čustvena igralka Anne Hathaway.