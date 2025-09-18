Kmalu po tem, ko je ameriška televizijska mreža ABC ukinila večerno komično oddajo Jimmy Kimmel Live, so se začeli vrstiti odzivi Hollywooda. Komikovi kolegi odločno nasprotujejo takšnemu ukrepu, ki naj bi bil posledica Kimmlovih izjav o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka, in trdijo, da gre za napad na svobodo govora.

Čeprav je ameriški predsednik potezo o ukinitvi večerne oddaje Jimmyja Kimmla že pozdravil, pa se na družbenih omrežjih in drugod že vrstijo odzivi o nasprotovanju odločitvi televizijske mreže ABC, ki je sporočila, da komično oddajo umika s programa in jo bo nadomestila z drugimi vsebinami.

Brez svoje večerne komične oddaje je ostal tudi Jimmy Kimmel. FOTO: Profimedia icon-expand

Komičarka Wanda Sykes, ki je bila ena od gostij, ki bi se morale pojaviti v zadnji oddaji, je na družbenem omrežju delila video, v katerem je dejala: "Pa poglejmo. Ni končal vojne v Ukrajini ali rešil Gaze v svojem prvem tednu na položaju predsednika. Je pa v prvem letu ukinil svobodo govora. Za vse vas, ki molite, zdaj je čas, da to storite. Rada te imam, Jimmy."

"Preživel sem veliko časa v javnosti in branil komike, s katerimi se zasebno ne strinjam. Če si komik in se ne odzoveš na ukinitev Kimmlove oddaje, se niti ne trudi več govoriti o svobodi govora," pa je na družbenem omrežju zapisal komik Mike Birbiglia.

Komičarka Roseanne Barr pa je na omrežju X sporočila televizijski mreži ABC: "Jaz imam čas, da zasedem Kimmlovo mesto."

Novinarka in politična komentatorka Megyn Kelly je na X zapisala: "Samo pomislite, kolikšen odziv gledalcev so dobili s to novico."

Komentator Chris Hayes je bil bolj neposreden: "To je najbolj neposreden napad na svobodo govora državnih akterjev, kar sem jih kdaj videl, in še zdaleč ni konec."

Odzval se je tudi komik in igralec Ben Stiller, ki je na X zapisal: "To ni prav."

Igralka Sophia Bush pa je dodala: "V Ameriki ne obstaja več prvi amandma. Pika. Fašizem je tukaj in to je zaskrbljujoče."

"To je dejanska kultura črtanja, za katero vsi trdijo, da jo tako zelo sovražijo," pa je svoje mnenje na X izrazil komik Alex Edelman.

Odzval se je tudi senator Cory Booker, sicer pripadnik demokratov, ki je na družbenem omrežju objavil vsebino prvega amandmaja, enako besedilo pa je delil tudi komik Michael Kosta.

Igralka Alison Brie je ob posnetku obvestila televizijske mreže o ukinitvi oddaje zapisala: "To je nerealno in zelo zastrašujoče." Pevka Halsey pa je zapisala: "Zdaj smo v fazi 'povejte svojim prijateljem in sosedom', 'ekstremna cenzura', 'določena propaganda' dela fašizma, če še ni bilo jasno."

Trump ukinitev že napovedal

Ukinitev oddaje Jimmy Kimmel Live pa ni prva, ki so jo umaknili s sporeda. Julija je voditelj Stephen Colbert sporočil, da se njegova dolgoletna oddaja umika iz programa, franšizo Late Show pa ukinjajo. Colbert, ki sicer velja za glasnega nasprotnika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je vodenje oddaje prevzel leta 2015 od Davida Lettermana, ki jo je vodil 22 let.

Le mesec dni pozneje je 79-letni ameriški predsednik že napovedal, da naj bi enaka usoda doletela še voditelja Jimmyja Kimmla in Jimmyja Fallona ter njuni oddaji. Trump je kmalu za tem med srečanjem z novinarji osebno komentiral ukinitev Colbertove oddaje in ponovno poudaril: "Colbert nima talenta." Nato je omenil še Kimmla in Fallona, ki sta v preteklosti že javno kritizirala predsednika, in dejal: "Fallon nima talenta in Kimmel nima talenta. Slišim, da sta naslednja, ki ju kmalu ne bo več na programu."

Kimmel je oddajo vodil 22 let, v tem času pa je gostil številne hollywoodske zvezdnike. Velja za enega najbolj prepoznavnih ameriških voditeljev, v vlogo povezovalca prireditve ob podelitvi oskarjev pa je stopil kar štirikrat.