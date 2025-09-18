Svetli način
Tuja scena

'To je najbolj neposreden napad na svobodo govora'

Los Angeles, 18. 09. 2025 08.39 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
K.Z.
Komentarji
128

Kmalu po tem, ko je ameriška televizijska mreža ABC ukinila večerno komično oddajo Jimmy Kimmel Live, so se začeli vrstiti odzivi Hollywooda. Komikovi kolegi odločno nasprotujejo takšnemu ukrepu, ki naj bi bil posledica Kimmlovih izjav o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka, in trdijo, da gre za napad na svobodo govora.

Čeprav je ameriški predsednik potezo o ukinitvi večerne oddaje Jimmyja Kimmla že pozdravil, pa se na družbenih omrežjih in drugod že vrstijo odzivi o nasprotovanju odločitvi televizijske mreže ABC, ki je sporočila, da komično oddajo umika s programa in jo bo nadomestila z drugimi vsebinami.

Brez svoje večerne komične oddaje je ostal tudi Jimmy Kimmel.
Brez svoje večerne komične oddaje je ostal tudi Jimmy Kimmel. FOTO: Profimedia

Komičarka Wanda Sykes, ki je bila ena od gostij, ki bi se morale pojaviti v zadnji oddaji, je na družbenem omrežju delila video, v katerem je dejala: "Pa poglejmo. Ni končal vojne v Ukrajini ali rešil Gaze v svojem prvem tednu na položaju predsednika. Je pa v prvem letu ukinil svobodo govora. Za vse vas, ki molite, zdaj je čas, da to storite. Rada te imam, Jimmy."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Preživel sem veliko časa v javnosti in branil komike, s katerimi se zasebno ne strinjam. Če si komik in se ne odzoveš na ukinitev Kimmlove oddaje, se niti ne trudi več govoriti o svobodi govora," pa je na družbenem omrežju zapisal komik Mike Birbiglia.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Komičarka Roseanne Barr pa je na omrežju X sporočila televizijski mreži ABC: "Jaz imam čas, da zasedem Kimmlovo mesto."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novinarka in politična komentatorka Megyn Kelly je na X zapisala: "Samo pomislite, kolikšen odziv gledalcev so dobili s to novico."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 Komentator Chris Hayes je bil bolj neposreden: "To je najbolj neposreden napad na svobodo govora državnih akterjev, kar sem jih kdaj videl, in še zdaleč ni konec."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odzval se je tudi komik in igralec Ben Stiller, ki je na X zapisal: "To ni prav."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralka Sophia Bush pa je dodala: "V Ameriki ne obstaja več prvi amandma. Pika. Fašizem je tukaj in to je zaskrbljujoče."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je dejanska kultura črtanja, za katero vsi trdijo, da jo tako zelo sovražijo," pa je svoje mnenje na X izrazil komik Alex Edelman.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odzval se je tudi senator Cory Booker, sicer pripadnik demokratov, ki je na družbenem omrežju objavil vsebino prvega amandmaja, enako besedilo pa je delil tudi komik Michael Kosta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralka Alison Brie je ob posnetku obvestila televizijske mreže o ukinitvi oddaje zapisala: "To je nerealno in zelo zastrašujoče."

Pevka Halsey pa je zapisala: "Zdaj smo v fazi 'povejte svojim prijateljem in sosedom', 'ekstremna cenzura', 'določena propaganda' dela fašizma, če še ni bilo jasno."

Trump ukinitev že napovedal

Ukinitev oddaje Jimmy Kimmel Live pa ni prva, ki so jo umaknili s sporeda. Julija je voditelj Stephen Colbert sporočil, da se njegova dolgoletna oddaja umika iz programa, franšizo Late Show pa ukinjajo. Colbert, ki sicer velja za glasnega nasprotnika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je vodenje oddaje prevzel leta 2015 od Davida Lettermana, ki jo je vodil 22 let.

Preberi še Ameriška televizija ukinila oddajo komika Jimmyja Kimmla

Le mesec dni pozneje je 79-letni ameriški predsednik že napovedal, da naj bi enaka usoda doletela še voditelja Jimmyja Kimmla in Jimmyja Fallona ter njuni oddaji. Trump je kmalu za tem med srečanjem z novinarji osebno komentiral ukinitev Colbertove oddaje in ponovno poudaril: "Colbert nima talenta." Nato je omenil še Kimmla in Fallona, ki sta v preteklosti že javno kritizirala predsednika, in dejal: "Fallon nima talenta in Kimmel nima talenta. Slišim, da sta naslednja, ki ju kmalu ne bo več na programu."

Preberi še Trump napovedal, da se bosta po Colbertu poslovila še Kimmel in Fallon

Kimmel je oddajo vodil 22 let, v tem času pa je gostil številne hollywoodske zvezdnike. Velja za enega najbolj prepoznavnih ameriških voditeljev, v vlogo povezovalca prireditve ob podelitvi oskarjev pa je stopil kar štirikrat.

jimmy kimmel oddaja jimmy kimmel live svoboda govora donald trump
KOMENTARJI (128)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yolli
18. 09. 2025 09.52
-2
Očistite policijo Janšistov....to ni le napad na svobodo govora......to je bil napad na svobodo razmišljanja.....
ODGOVORI
0 2
Arrya
18. 09. 2025 09.49
Neverjetno kakšen nivo mentalne gimnastike imajo tusti tukaj ki zagovarjajo to odpustitev. Če vam ni vseč ali smešen še ne pomeni da zato ne sme obstajati. Preverite preden pišete. ABC je sam rekel da ni nič narobe z njim, pač pa jih Trump drži v pesti z odobritvijo združitve vredne miljarde. In zaradi tega dovoljenja, ki ga mora izdati Trump so dali stran Jimmija.
ODGOVORI
0 0
brusilec
18. 09. 2025 09.49
kimmel dejansko ni rekel nič žaljivega o Kirku.. udaril je samo po republikancih, ker ta mulc je dejansko v osnovi zmeden republikanec... vsi ti komiki so ob napadu pozvali k razumu, proti sovražnemu govoru.. republikanci so pa začeli na prazno udrihati po vseh.. republikanci so obamo napadali leta, nespoštljivo govorili tudi o njegovi ženi, da je moški.. trump z svojimi grožnjami in sovražnim govorom uničuje zda in pa cel svet.. bipolarnost ni bila še nikoli tako močna. sovražni govor.. oni so proti vsem, gejim, splavu, obveznem zavarovanju, pravicam.. oni so za ultimativno krščansko državo
ODGOVORI
0 0
yolli
18. 09. 2025 09.49
UKZ je na dom nekomu poslala policijo...to je ta svoboda govora v Sloveniji.
ODGOVORI
0 0
Heprk
18. 09. 2025 09.48
-1
Baje demokraticna država. haha, kdo se verjame tem jenkijem. imperijalisticnim
ODGOVORI
0 1
BroNo1
18. 09. 2025 09.47
+2
Ne vem zakaj se čudimo, je precej domače….
ODGOVORI
2 0
Pikaponca
18. 09. 2025 09.47
+4
Danes PARIZ nori več milijonski štrajk v propadli FRANCIJI boste kaj o tem napisali, ko že o masi na cesti v Angliji in IRSKI niste..v Evropi vre..??
ODGOVORI
4 0
Protoc
18. 09. 2025 09.45
-1
Smešna desetlicna drzava je ta amerika..
ODGOVORI
0 1
Tičfirič
18. 09. 2025 09.45
+3
Pri naj je isto pod diktaturo golobizma.
ODGOVORI
3 0
ŠeVednoPlešem
18. 09. 2025 09.46
-2
in kateri humorist desnice je izgubil službo zaradi norčevanja iz .... Goloba ?
ODGOVORI
0 2
ŠeVednoPlešem
18. 09. 2025 09.45
-4
Ko napada Trump komike, veš koliko je ura ... Diktatorji ne marajo humorja, in dejansko sovražijo, da se iz njih norčujejo ... v vseh režimih najprej zapirajo satirične časopise, spletne strani s humorističnimi vsebinami, televizijske programe ... Pritisk Trump, ki je prisilil ABC da odpustijo humorista, je dobesedno zdrs ZDA v diktaturo ... Enako velja za napoved Trumpa, da je gibanje anti-fa označil za teroristično organizacijo. Seveda brez dokazov ! Brez enega dokaza ! Če ga moti antifašistično gibanje, kaj to pomeni, da je Trump ? Kirk, pa obžalujem njegovo smrt, postaja podobna nedotakljiva ikona, kot je to v muslimanskih deželah tamkajšnje božanstvo ..., kjer se norčevanje iz tega božjega bitja kaznuje s strogim zaporom oziroma celo smrtjo ... ZDA niso daleč od takšne diktature. Kaj zdaj sledi zdaj kanonizacija Kirka kot svetnika Mage ?
ODGOVORI
1 5
Castrum
18. 09. 2025 09.48
+1
In kaj je humor/satira? A je humor satira to, da Štrancar primerja način vladanja Mussolinija in Goloba? A je humor/satira poezija Makarovićeve o Janši?.....Postaviti je potrebno meje! In te meje, morajo biti obojestranske, ne pa enostranske!
ODGOVORI
1 0
medusa
18. 09. 2025 09.44
+5
Hahaha...kdo to objavi.Vsak dan je svoboda govora KRSENA v Sloveniji.Se posebej na tem portalu!
ODGOVORI
5 0
Polkavalčekrokenrol
18. 09. 2025 09.46
-1
Eno je govor drugo sovražni govor
ODGOVORI
0 1
medusa
18. 09. 2025 09.49
Resno?...Stejes ti tegale pod govor al kaj?Dokler ne napade tvoje a ne vlakec?...
ODGOVORI
0 0
KatiFafi
18. 09. 2025 09.43
+4
Eno je svoboda govora, drugo je pa da te zato ubijejo. Golob v Sloveniji omejuje svobodo govora, na srečo pa še ni začel streljat...ampak glede na to kako je začel mandat ni daleč od tega...očistimo RTV Janšistov, in to je odkrit sovražni govor.
ODGOVORI
4 0
blue3dragon
18. 09. 2025 09.43
+2
A v Hollywoodu še sploh živi? A se niso že vsi odselili v Kanado in Veliko Britanijo?
ODGOVORI
2 0
25petelinov
18. 09. 2025 09.41
-5
USA ne potrebuje dvornih norčkov. Za obilico smeha poskrbi klovn iz White House🤡
ODGOVORI
2 7
borjac
18. 09. 2025 09.39
-7
Trump , Netanjahu in Putin ... so popolnoma enaki diktatorji .!!!!!!
ODGOVORI
3 10
borjac
18. 09. 2025 09.47
-1
DODAM : če bi Štrancar , Mahnič in Černač živeli v ZDA in pisali tako žaljive umazane zapise o Trumpu kot jih pišejo o dr. Golobu , bi sedaj verjetno v kakšnem kamnolomu tolkli kamenje , v Rusiji pa bi leteli skozi okno , pri Netanjahuju bi pa šli v prvo linijo , razminirat bombe v Gazi.....
ODGOVORI
0 1
Castrum
18. 09. 2025 09.53
DODAM: Če bi Makarovićeva pisala "satiro" o Trumpu kot jo je o Janši, če bi lutke Clintona in Hillary visele z Brooklynskega mostu, če bi viseli plakati demokratskih vodij z narisano tarčo na čelu, če bi objavili fotomontažo družine Obama kot Goebbels družino ....."bi sedaj verjetno v kakšnem kamnolomu tolkli kamenje , v Rusiji pa bi leteli skozi okno , pri Netanjahuju bi pa šli v prvo linijo , razminirat bombe v Gazi.....".....razumeš bistvo?
ODGOVORI
0 0
london1982
18. 09. 2025 09.39
-8
Sej podobno je v Sloveniji: razni Černači in Mahniči mislijo da bodo z žaljenjem uspeli priti nazaj na oblast. Da o plakaterju ne govorimo. In ko jim to uspe, bi radi ukinjali javno RTV in Slovensko tiskovno agencijo. Na Madžarskem praktično javna TV ni več gledljiva, v dnevnih informativnih oddajah so dnevni hvalospevi velikemu vodji.
ODGOVORI
1 9
Castrum
18. 09. 2025 09.46
+2
Se spomniš fotomontaže v enem mediju kjer je bila družina Grims upodobljena kot Goebbels familija?. Se spomniš plakatov politikov z narisano tarčo na čelu? Se spomniš lutk politikov ki so obešene visele z drvaskega mosta?.......Če ne bomo vsega enako kritično obravnavali, ne bo nikoli pošteno!
ODGOVORI
2 0
SylvesterStallone
18. 09. 2025 09.37
+3
Čudni čase se obetajo. Z vseh strani samo sovraštvo.
ODGOVORI
4 1
RichPiana
18. 09. 2025 09.36
+6
Sej ga niso ubili tako kot so to poceli pravi fasisti.
ODGOVORI
7 1
lokson
18. 09. 2025 09.34
+9
Nikjer nisem bral zapisov zgražanja v javnih medijih, ko je UKZ pošilja policijo na dom nekomu, kateri je uporabil isto pravico do govora, katero se sedaj tako izpostavlja.
ODGOVORI
10 1
