Princ William je postal viralen. Prestolonaslednik se je v Londonu z otrokoma udeležil koncerta Taylor Swift, na katerem ni skrival svojih plesnih gibov. Med pevkino uspešnico Shake It Off je brez zadržkov tudi sam 'zatresel' z boki in rokama, s svojo potezo pa navdušil tako prisotne na stadionu Wembley kot uporabnike družbenih omrežij. Slednji so prepričani, da je to najboljši posnetek princa Williama kadarkoli.

OGLAS

"Bravo, princ William, odlične plesne gibe imate," se sliši po spletu po tem, ko je na TikToku zaokrožil videoposnetek princa Williama na koncertu Taylor Swift. Prestolonaslednik se je skupaj z Georgeem in Charlotte udeležil koncerta, med pevkino uspešnico Shake It Off pa tudi sam brez zadržkov 'zatresel' z boki. "Že dolgo nisem videl kraljeve družine tako vesele. Zaslužijo si," je bil prepričan eden od uporabnikov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"To je najboljši posnetek princa Williama kadarkoli," je še bilo moč prebrati v komentarjih, nekateri uporabniki pa so se pošalili, da sedaj vidijo, po kom ima navihani Louis smisel za ples. "Za Williamom je težko leto," je zapisala ena izmed uporabnic in se navezala na diagnozo raka, ki jo je prejela njegova soproga princesa Catherine. "Zasluži se 'otresti' vsega." "William je postal moj najljubši princ," je razglasil nekdo v komentarjih, medtem ko je nekdo tretji zapisal: "To je tako srčkano. Želim si, da bi bila njegova mama še vedno živa in bi to lahko videla. Ne morem si predstavljati, kako živčna je morala biti Taylor, ko je izvedela, da bo na koncertu tudi kraljeva družina."