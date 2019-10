Zvezdnica Evan Rachel Woodje predvsem znana po vlogah vRokoborcu in drami o težavnem dekliškem odraščanju Trinajst, zdaj pa igra v priznani seriji Westworld. Igralka, manekenka in pevka je veliko pozornosti požela tudi zaradi svoje zveze s pevcem Marilynom Mansonom.

Kljub temu da je njeno življenje videti bleščeče, pa je spregovorila tudi o zelo temačnem obdobju življenja. Zvezdnica je namreč postala glas kampanje, s katerim želijo spremeniti zakon o spolnem nasilju. S kampanjo oziroma predlogom zakona Phoenix Act, bi radi žrtvam omogočili več pravic, še posebno v posebnih okoliščinah, ko pride do kaznivega dejanja nasilja v družini – želijo namreč doseči, da zakon o zastaranju ne pride več v poštev.

Tako je igralka povedala tudi, da je bila pri 18 v zelo grdi ljubezenski zvezi, kjer je bilo ogromno fizičnega in psihičnega nasilja, bila je izolirana od prijateljev in družine, partner jo je v nekem trenutku celo zvezal. Ko se je zveza končala, pa je zelo dolgo trajalo, da je igralka sploh začela delati na tem, da o tem sploh spregovori: "To obdobje bi šlo z menoj v grob, nato pa sem ugotovila, da je oseba, ki me je ranila, ranila tudi številne druge ženske. To je zame spremenilo vse." Zato se je odločila, da zbere dokaze o zlorabi in odšla do odvetnika. Ta pa ji je povedal, da je prepozno za iskanje pravice, kajti preteklo je preveč časa od zlorabe: "Ko mi je to povedal, sem pomislila, da to nikakor ni prav. Kaj lahko sploh storim in odgovoril mi je, da je treba spremeniti zakon."

Tako se je posvetovala z odvetniki, zakonodajalci ter žrtvami nasilja in skupaj so osnovali Phoenix Act, predlog zakona, ki bi podaljšal čas, ko se lahko žrtve oglasijo in iščejo pravico. "Moj cilj pri tem je bil, da poskrbim, da se to, kar se je zgodilo meni, ne bi zgodilo nikomur drugemu. Potrebno je bilo začeti s tem dialogom, ker ga nujno potrebujemo, to je svetovna epidemija, ki prizadene moške, ženske in otroke," je še dodala: "Lahko se ti zgodijo slabe stvari, toda iz pepela se lahko dvigneš. Prav zato sem ta predlog imenovala Phoenix Act."