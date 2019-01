Slavna Kris, matriarhinja klana Kardashian-Jenner, je pred dnevi napovedala, da oboževalce čaka veliko presenečenje. Oboževalce je namreč povabila, da naj spremljajo Twitter njene hčerke,Kendall Jenner, zraven pa namignila, da bo to veliko razkritje oziroma ranljivo priznanje.

Seveda so oboževalci slavne družine komaj čakali na oznanilo in ugibali, kaj bo to veliko razkritje - kar nekaj jih je zapisalo, da bo mogoče Kendall (končno) priznala, da ima rada ženske, ali pa da zapušča nadvse uspešen resničnostni šov V koraku z družino Kardashian.

Ko je posnetek njenega 'pogumnega dejanja' končno prišel na splet, pa so oboževalci doživeli hladen tuš. 23-letna manekenka je namreč priznala 'le', da se bori z aknami, nato pa je sledila novica, da je postala novi obraz podjetja, ki prodaja produkte proti aknasti koži. V 'priznanju' je tako priznala, da je nadvse uživala na lanskoletni podelitvi zlatih globusov: "Tako zelo lepo sem se počutila na podelitvi, da sem pozabila, da imam aknasto kožo. Nato pa sem videla tvite, v katerih so ljudje pisali, da so zelo ponosni name in takrat sem dobila večjo samozavest ..."

Po objavi oglasa, se je na Twitterju znova glasila Kris in zapisala, kako ponosna je na hčerko: "Tako zelo ponosna sem nanjo, tako pogumna in ranljiva ..." In oboževalci s komentarji niso skoparili ... "To je tvoja velika skrivnost? Akne?"