To, kar vidite, ni del obleke, ampak zgornji del škornjev

Večina zvezdnic da veliko na svoj videz in ničesar ne prepustijo naključju. Še posebej, če gre za posebne priložnosti in družabne dogodke. Mehiška pevka Thalia je oboževalce tokrat presenetila z elegantnim videzom, najbolj pa so izstopali njeni do pasu segajoči škornji.

Thalia ni samo pevka in igralka, ampak tudi velika ljubiteljica mode. 47-letnica ima namreč svojo linijo oblačil, modni kosi pa so na voljo tako prek spleta kot v newyorški veleblagovnici Macy's. Kot se za njen posel spodobi, mora slediti modnim smernicam. Ker je po srcu še vedno mladostniška in, kot se sama rada pošali, včasih tudi ''malo nora'', je drzen tudi njen stil oblačenja. Tokrat je za poseben nastop navdušila v bleščeči opravi, največ pozornosti pa je pritegnila s svojimi izrazito visokimi roza čevlji, ki so ji segali skoraj do pasu. Mehiška zvezdnica, ki že več kot deset let živi v New Yorku, pa ni edina, ki ima rada modno in zanimive kose. Zagovornica visokih in vpadljivih škornjev je tudi Kim Kardashian West, ki ves čas preseneča s kakšnim novim trendom. Bolj kot v igro, pa Thalia v zadnjih letih plava v modnih in glasbenih vodah. Te dnevi predstavlja nov singel, čudovito baladoQué Ironía,ki jo je zapela v duetu s 33-letnim Mehičanom Carlosom Rivero. Pesem najdemo na pevkinem albumu Valiente, ki je izšel lani novembra.