To so trenutki, ki so zaznamovali modni svet v 2025

Modni dodatek leta je brez dvoma postala mala plišasta pošast, znana pod imenom Labubu, ki je po svetu poskrbela za pravo manijo med potrošniki. Več ur stanja v vrsti, številni ponaredki in cene, ki so segale v nebo. Tako bi lahko opisali zgodbo prikupne figurice, ki je obsedla tudi svet slavnih. Teniška igralka Naomi Osaka je z lutko, ustvarjeno po meri, stopila celo na teniško igrišče Odprtega prvenstva ZDA.

Teniška igralka Naomi Osaka in njen labubu. FOTO: Profimedia

Preprosta bela majica s sloganom Protect the Dolls (zaščitite dekleta, op. a.), ki je postala več kot to. Februarja je londonski oblikovalec Conner Ives nadel modni kos, ki ga ni nameraval prodajati, le nositi. Z majico je želel sporočiti, da podpira pravice transspolnih oseb, ki so bile ogrožene s strani ameriške administracije. Majica je hitro postala viralna, oblikovalec pa jo je dal v prodajo, pri čemer je ves izkupiček šel dobrodelni organizaciji Trans Lifeline. Začelo se je gibanje - majico so nosili vsi od Pedra Pascala do Tilde Swinton, Ives pa je organizaciji doniral več kot 600 tisoč dolarjev oziroma 510.840 evrov.

Pedro Pascal z majico Protect the Dolls. FOTO: Profimedia

Zvezdniška odprava v vesolje je letos dvignila veliko prahu, tudi modnega. Tuji mediji so se strinjali, da je šlo za enega bizarnejših trenutkov, ki je bil hkrati zabaven, saj je ustvaril številne viralne šale, in hkrati zaskrbljujoč z vidika skrbi za okolje in porabe finančnih sredstev v času, ko marsikateri posameznik živi v pomanjkanju. Ekipa z Lauren Sánchez Bezos, Gayle King in Katy Perry je Zemljo za nekaj minut zapustila v modrih opravah, ki so spominjale na superjunaške kostume iz filma Fantastični štirje.

Zvezdnice so s svojim odhodom v vesolje pritegnile ogromno pozornosti. FOTO: Profimedia

Pravi modni spektakel je na letošnjem glasbenem festivalu Coachella uprizorila glasbena zvezdnica Lady Gaga, ki je po mnenju številnih kritikov uprizorila enega najboljših nastopov v zgodovini festivala. Med številnimi kostumskimi spremembami izstopa osemmetrska obleka, v kateri se 'pripelje' na oder in pod katero se skrivajo njeni plesalci. Z glasbeno-plesno-modnim šovom, ki ga je premierno predstavila v puščavi, je nato v sklopu turneje The Mayhem Ball obkrožila ves svet.

Razkošen kostum Lady Gaga. FOTO: AP

Dogodek leta Met Gala vsako leto poskrbi za odmevni modni trenutek. Letošnja edicija je potekala v znamenju pomena krojaškega stila za oblikovanje temnopoltih identitet v atlantski diaspori, v središče pa so bili za spremembo postavljeni zvezdniki in ne zvezdnice. V čevlje gostiteljev so stopili glasbenik Pharrell Williams, britanski dirkač Formule 1 Lewis Hamilton, igralec Colman Domingo, raper A$AP Rocky in košarkar LeBron James.

Anna Wintour, Colman Domingo in Lewis Hamilton. FOTO: Profimedia

Modna tla je letos zatresla novica, da so originalno Hermes Birkin torbico, ki je bila nekoč last britanske igralke in pevke Jane Birkin, na dražbi v Parizu prodali za 8,6 milijona evrov, kar je največ doslej za kakšno torbico, ki je bila kadar koli prodana na dražbi. Hkrati je originalna Birkin torbica postala drugi najdražji modni kos, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi. Čeprav so identiteto kupca sprva skrivali, pa je zdaj znano, da je torbo kupil japonski bogataš Shinsuke Sakimoto, nekdanji nogometaš in direktor podjetja Valuence Japan Inc., ki se ukvarja s preprodajo luksuznega blaga.

Kupec je za originalno torbico Birkin odštel vrtoglavih 8,6 milijona evrov. FOTO: Profimedia

Svet mode je zaznamovala tudi smrt legendarnega italijanskega modnega oblikovalca Giorgia Armanija, ki je umrl v 92. letu. Za seboj je pustil ogromen pečat. V preteklih petih desetletjih je pomembno vplival na modno industrijo, oblačil pa ni le manekenk, temveč tudi Hollywood. Oseba, ki je poskrbela, da se je moda znašla na naslovnicah svetovnih medijev, je bila letos tudi Anna Wintour, ki je po 37 dolgih letih stopila s položaja glavne urednice ameriške različice modne biblije Vogue. Nasledila jo je Chloe Malle.