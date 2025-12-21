Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

To so trenutki, ki so zaznamovali modni svet v 2025

Ljubljana, 21. 12. 2025 07.00 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
E.M.
Labubu

Leto 2025 se počasi izteka. Tako kot vsako do zdaj je tudi letošnje poskrbelo za nekaj modnih vrhuncev, o katerih je govoril ves svet. Naj bo to plišasta figura, ki je obnorela potrošnike, majica s sloganom, ki je povzročila začetek gibanja, ali pa torbica, ki je bila prodana za vrtoglavih 8,6 milijona evrov. To so trenutki, ki so zaznamovali modni svet v 2025.

Modni dodatek leta je brez dvoma postala mala plišasta pošast, znana pod imenom Labubu, ki je po svetu poskrbela za pravo manijo med potrošniki. Več ur stanja v vrsti, številni ponaredki in cene, ki so segale v nebo. Tako bi lahko opisali zgodbo prikupne figurice, ki je obsedla tudi svet slavnih. Teniška igralka Naomi Osaka je z lutko, ustvarjeno po meri, stopila celo na teniško igrišče Odprtega prvenstva ZDA.

Teniška igralka Naomi Osaka in njen labubu.
Teniška igralka Naomi Osaka in njen labubu.
FOTO: Profimedia

Preprosta bela majica s sloganom Protect the Dolls (zaščitite dekleta, op. a.), ki je postala več kot to. Februarja je londonski oblikovalec Conner Ives nadel modni kos, ki ga ni nameraval prodajati, le nositi. Z majico je želel sporočiti, da podpira pravice transspolnih oseb, ki so bile ogrožene s strani ameriške administracije. Majica je hitro postala viralna, oblikovalec pa jo je dal v prodajo, pri čemer je ves izkupiček šel dobrodelni organizaciji Trans Lifeline. Začelo se je gibanje - majico so nosili vsi od Pedra Pascala do Tilde Swinton, Ives pa je organizaciji doniral več kot 600 tisoč dolarjev oziroma 510.840 evrov.

Pedro Pascal z majico Protect the Dolls.
Pedro Pascal z majico Protect the Dolls.
FOTO: Profimedia

Zvezdniška odprava v vesolje je letos dvignila veliko prahu, tudi modnega. Tuji mediji so se strinjali, da je šlo za enega bizarnejših trenutkov, ki je bil hkrati zabaven, saj je ustvaril številne viralne šale, in hkrati zaskrbljujoč z vidika skrbi za okolje in porabe finančnih sredstev v času, ko marsikateri posameznik živi v pomanjkanju. Ekipa z Lauren Sánchez Bezos, Gayle King in Katy Perry je Zemljo za nekaj minut zapustila v modrih opravah, ki so spominjale na superjunaške kostume iz filma Fantastični štirje.

Zvezdnice so s svojim odhodom v vesolje pritegnile ogromno pozornosti.
Zvezdnice so s svojim odhodom v vesolje pritegnile ogromno pozornosti.
FOTO: Profimedia

Pravi modni spektakel je na letošnjem glasbenem festivalu Coachella uprizorila glasbena zvezdnica Lady Gaga, ki je po mnenju številnih kritikov uprizorila enega najboljših nastopov v zgodovini festivala. Med številnimi kostumskimi spremembami izstopa osemmetrska obleka, v kateri se 'pripelje' na oder in pod katero se skrivajo njeni plesalci. Z glasbeno-plesno-modnim šovom, ki ga je premierno predstavila v puščavi, je nato v sklopu turneje The Mayhem Ball obkrožila ves svet.

Razkošen kostum Lady Gaga.
Razkošen kostum Lady Gaga.
FOTO: AP

Dogodek leta Met Gala vsako leto poskrbi za odmevni modni trenutek. Letošnja edicija je potekala v znamenju pomena krojaškega stila za oblikovanje temnopoltih identitet v atlantski diaspori, v središče pa so bili za spremembo postavljeni zvezdniki in ne zvezdnice. V čevlje gostiteljev so stopili glasbenik Pharrell Williams, britanski dirkač Formule 1 Lewis Hamilton, igralec Colman Domingo, raper A$AP Rocky in košarkar LeBron James.

Anna Wintour, Colman Domingo in Lewis Hamilton.
Anna Wintour, Colman Domingo in Lewis Hamilton.
FOTO: Profimedia

Modna tla je letos zatresla novica, da so originalno Hermes Birkin torbico, ki je bila nekoč last britanske igralke in pevke Jane Birkin, na dražbi v Parizu prodali za 8,6 milijona evrov, kar je največ doslej za kakšno torbico, ki je bila kadar koli prodana na dražbi. Hkrati je originalna Birkin torbica postala drugi najdražji modni kos, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi. Čeprav so identiteto kupca sprva skrivali, pa je zdaj znano, da je torbo kupil japonski bogataš Shinsuke Sakimoto, nekdanji nogometaš in direktor podjetja Valuence Japan Inc., ki se ukvarja s preprodajo luksuznega blaga.

Kupec je za originalno torbico Birkin odštel vrtoglavih 8,6 milijona evrov.
Kupec je za originalno torbico Birkin odštel vrtoglavih 8,6 milijona evrov.
FOTO: Profimedia

Svet mode je zaznamovala tudi smrt legendarnega italijanskega modnega oblikovalca Giorgia Armanija, ki je umrl v 92. letu. Za seboj je pustil ogromen pečat. V preteklih petih desetletjih je pomembno vplival na modno industrijo, oblačil pa ni le manekenk, temveč tudi Hollywood. Oseba, ki je poskrbela, da se je moda znašla na naslovnicah svetovnih medijev, je bila letos tudi Anna Wintour, ki je po 37 dolgih letih stopila s položaja glavne urednice ameriške različice modne biblije Vogue. Nasledila jo je Chloe Malle.

Giorgio Armani in Anna Wintour.
Giorgio Armani in Anna Wintour.
FOTO: Profimedia
moda 2025 pregled leta labubu armani

Lauren Sanchez delila utrinke iz zakulisja poroke z Jeffom Bezosom

SORODNI ČLANKI

Moda v 2024: vrnitev angelčkov, bizarnost in filmske promocije

Moda, ki je pustila pečat v letu 2023

Pet modnih trenutkov, ki so zaznamovali leto 2022

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LevoDesniPles
21. 12. 2025 08.02
Vsakemu janušovcu bi moral božiček prinesti čeburaško XD
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Dnevni horoskop: Bikovo srce bo polno, strelce čaka refleksija
Dnevni horoskop: Bikovo srce bo polno, strelce čaka refleksija
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
Kateri so ključni vitamini za zimo in zakaj jih primanjkuje ravno zdaj?
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
Zakaj se med prazniki tako pogosto prehladimo?
Zakaj se med prazniki tako pogosto prehladimo?
December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo
December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo
cekin
Portal
Kitajska gradi najmočnejšo hidroelektrarno na svetu
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
moskisvet
Portal
45-letnica s telesom boginje
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
dominvrt
Portal
Starejši psi niso "na poti, da umrejo"
Mit o čiščenju, v katerega ne bi smeli verjeti
Mit o čiščenju, v katerega ne bi smeli verjeti
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
okusno
Portal
Zvezda božičnega menija
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420