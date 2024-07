Tobey Maguire tarča ostrih kritik zaradi druženja z 29 let mlajšo igralko

Tobey Maguire se je pred dnevi, tako kot številni drugi zvezdniki, udeležil zabave v Hamptonsu za 4. julij. A njegova prisotnost ni ostala neopažena zaradi njegovega igralskega slovesa, temveč zaradi družbe, v kateri se je zadrževal. Fotografi so ga namreč ujeli v družbi kar 29 let mlajše igralke Lily Chee, kar je na spletu sprožilo burne reakcije – in to zgolj zato, ker je imel zvezdnik Spidermana roko na njenem hrbtu.

Igralca Tobey Maguire in Lily Chee sta bila gosta zvezdniške zabave v Hamptonsu za 4. julij. Nič nenavadnega, le še dva zvezdnika s seznama svetovno znanih obrazov, ki so se družili na posebni zabavi. A nekaterim spletnim komentatorjem se njuna neposredna bližina namreč ni zdela primerna. Zakaj?

49-letni igralec je od mladenke namreč starejši kar 29 let, kar se je številnim oboževalcem preprosto zdelo nesprejemljivo. Zaradi njegove roke, ki je med hojo s prizorišča zabave proti avtomobilu počivala na njenem hrbtu, so bili številni namreč prepričani, da sta par, ob čemer so se, predvsem zaradi razlike v letih, kar zgrozili.

"Film o Spidermanu je prišel, preden se je rodila. To je noro" in "Spi z dekletom, ki je tri leta starejša od njegove hčerke" sta le dva od komentarjev, ki so se usuli pod fotografijo, ko je ta preplavila splet. Velika starostna razlika, pri nekaterih parih celo več kot 29 let, še posebej v svetu zabave ni nič presenetljivega, a Tobey je s svojo potezo tokrat močno razjezil številne. Eden bolj znanih, ki za svoje spremljevalke vedno izbira precej mlajše partnerke, je tudi njegov prijatelj Leonardo DiCaprio. Za 49-letnika celo velja, da so zanj dekleta, ko prestopijo prag 25 let, prestara.

Tobey Maguire in Jennifer Meyer sta bila poročena devet let. FOTO: AP icon-expand

Zvezdnik filma Spiderman in 20-letnica se na komentarje sploh nista odzvala, so pa močno zmotili igralčevo nekdanjo ženo Jennifer Meyer. "Tobey je samo prijazno pomagal Lily na poti do njenega avtomobila. Zdaj ga pljuvate po omrežjih, ker je z nekom v zvezi. A ni!" se je odzvala na nekaj komentarjev in med drugim posmehljivo dodala: "Hvala za predrzen komentar, upam, da ti je danes pomagal, da se počutiš bolje." Kasneje je še poudarila, da je njen nekdanji mož dober človek in vsem zabičala, naj ne verjamejo vsemu, kar preberejo.