Toga Harry in Meghan po dveh mesecih znova skupaj v javnosti

Princ Harry in Meghan Markle sta znana tudi po tem, da se zavzemata za varnost otrok, še posebej pa opozarjata, kako nevaren je lahko splet za to ranljivo skupino. K boljši varnosti otrok na internetu sta pozvala tudi na nedavni svetovni konferenci, ki je potekala v Kolumbiji, zbrane pa sta nagovorila preko posnetka, za katerega so, ko je postal viralen, mnogi opozorili, kako toga in resna sta bila zakonca.

"Smo na križišču poti, kjer je treba znova oceniti in definirati, kako zaščititi otroke, saj je to postalo zelo očitno," je na začetku opozoril Harry in nadaljeval: "Čeprav je to bilo vedno potrebno, je sedaj opozorila treba spremeniti v dejanja." Meghan je nato dodala, da se oba zavedata, da je realnost takšna, da je globalno povezovanje, ki ga omogoča tehnologija, nujno in ima mnoge pozitivne vidike, prav zato pa je tudi bolj očitno, kakšno nasilje se nad otroki udejanja.