'Toksične' učinke slave je blažil tudi z alkoholom

Odkar pevecLiam Payne ni več v zasedbi One Direction, je nekoliko bolj odkrit o soočanju s slavo, ki ga je pestila, ko je še bil v skupini. Nedavno je dejal, da se je v poznih najstniških letih kosal z agorafobijo, saj je s kolegi na hitro zaslovel. Zdaj pa je priznal, da je dostikrat posegel tudi po alkoholu, saj je tako lažje prenašal vse bolj rastoče duševne težave.

"Ko imaš na stotine koncertov in gre vedno za istih 22 pesmi, vsak dan ob enaki uri, potem moraš iti na oder in to narediti, tudi če nisi srečen. Skoraj tako je, kot bi si nadel Disneyjev kostum, pod njim pa sem bil precejkrat pijan, saj ni bilo nič drugega, na kar bi se lahko oprl. Bilo je zabavno, imeli smo se super, a bili so tudi trenutki, ko je vse postalo precej toksično, saj je težko sprejeti tak nivo slave, kot smo ga imeli s skupino,"je izdal avstralski izdaji revije Men's Health.

V One Direction so bili tudi Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan inLouis Tomlinson. Vsi so po razpustitvi leta 2016 začeli graditi samostojne kariere. Liam pravi, da se še zdaj privaja na normalno stanje, sicer pa je znano, da ima dveletnega sina Beara z nekdanjim dekletom, pevko Cheryl.