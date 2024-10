Toksikološki izvidi potrdili: Liam Payne je bil pod vplivom prepovedanih substanc

Argentinski preiskovalci so v zvezdnikovi hotelski sobi, ki je bila polna polomljenih predmetov, našli sledi, ki so nakazovale na prisotnost narkotikov in alkohola, javno tožilstvo pa je po tem sklepalo, da je Liam pred smrtjo doživel živčni zlom, ki je bil posledica zaužitih drog.

Tožilstvo je dodalo, da bi lahko bil Payne pred padcem v polzavestnem stanju ali celo nezavesten, policija pa je dejala, da je zaradi padca utrpel hude poškodbe. Le nekaj minut pred tragičnim koncem je hotelski receptor klical pomoč, ker je v eni od sob gost, ki razgraja in lomi stvari in je najverjetneje pod vplivom drog in alkohola.