Toliko ima pod palcem Kralj Karel III.

Kralj Karel III. je na lestvici poskočil za 20 mest in se z lanskega 258. mesta povzpel na 238. mesto. Po ocenah časnika je monarh za okoli 166 milijonov evrov bogatejši od nogometaša Davida Beckhama in njegove soproge Victorie , katerih premoženje je ocenjeno na več kot 593 milijonov evrov.

76-letni kralj, ki se še vedno zdravi zaradi raka, je večino svojega premoženja pridobil z naložbenim portfeljem, ki ga je podedoval po svoji pokojni materi, kraljici Elizabeti II., je zapisal časnik. Njegovi zasebni posesti Sandringham v Norfolku in Balmoral v Aberdeenshiru, ki sta bili v lasti kraljice, sta namreč del njegovega finančnega premoženja. Časnik sicer pri ocenjevanju premoženja upošteva le osebno premoženje. To pri Karlu denimo ne vključuje premoženja, ki je v lasti krone, med njimi več posesti in kronski dragulji.

Seznam najbogatejših Britancev je izšel danes, nedeljski izdaji revije pa bodo priložili še 76-stransko prilogo, ki bo razkrila bogastvo 350 najbogatejših posameznikov in družin. Tokratni, 37. seznam je med drugim zabeležil tretji zaporedni padec premoženja in največji padec števila britanskih milijarderjev v svoji zgodovini.

Glede na objavljen seznam je na prvem mestu indijsko-britanski poslovnež Gopi Hinduja z družino, katere premoženje je ocenjeno na 35,3 milijarde funtov (41.903.218.000,00 €), kar je okoli dve milijard manj kot lani, poroča britanski BBC.

Na drugem mestu sta nepremičninska in investicijska poslovneža David in Simon Reuben z družino, ki naj bi imela premoženja za skoraj 32 milijard evrov. Na tretjem mestu je z več kot 30 milijardami evrov poslovnež Leonard Blavatnik, ki se je rodil v Odesi in je med drugim obogatel ob boku ruskih oligarhov po razpadu Sovjetske zveze.