Tolmačka Justina Miles na Super Bowlu ukradla šov: 'Boljša je od Rihanne'

Rihanna ni bila edina, ki je na Super Bowlu sijala kot diamant. Dneve po dogodku so splet preplavili videoposnetki 20-letne tolmačke Justine Miles , ki je Rihannin nastop za gluhe in gluhoneme gledalce tolmačila s pomočjo znakovnega jezika. Justina pri tolmačenju ni varčevala z energijo in je s svojo pojavo navdušila splet.

"Fantastična je," so se strinjali uporabniki na spletu, ki so pohvalili predvsem mladenkino zagnanost in mimiko. "Obožujem njeno energijo," je na Twitter zapisal eden od uporabnikov, medtem ko so se nekateri pošalili, da je 20-letnica med nastopom pokazala več energije in zagnanosti kot Rihanna: "Boljša je od Rihanne."

"Dekle bi moralo nastopiti na odru," so se pod videoposnetkom Justininega nastopa, ki je na družbenem omrežju TikTok hitro postal viralen, strinjali uporabniki. "Ponudila je vse, kar je imela in pri tem ni razočarala!" Ob tem so nekateri prišli celo na idejo, da bi Justina Rihanno spremljala na vsakem koncertu. A teh bo v bližnji prihodnosti najverjetneje bolj malo, saj je pevka med nastopom razkrila, da pričakuje drugega otroka.