Tom Brady bo praznike prvič preživel brez žene in otrok

"Naučil se bom, kako je preživeti božični večer sam v hotelski sobi in naučil se bom spopasti s tem, kako preživeti božič in božično noč, a kljub temu iti na igrišče in ostati profesionalec," je odgovoril na vprašanje, kaj se je naučil tekom letošnje sezone, odgovoril Brady.

"To bo zame popolnoma nova izkušnja, s katero se bom moral spopasti, a takšno je življenje," je še povedal športnik, ki se bo svojemu moštvu na igrišču pridružil na božični dan, s svojimi otroki pa bo praznoval šele dan pozneje. "Veselim se, da bom s svojimi otroki praznoval dan po božiču, a to je del tega, takšna je nogometna sezona že nekaj časa," je nadaljeval in dodal, da je to čustveni vidik, ki človeku dovoljuje uspeh.