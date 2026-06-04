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Tom Brady delil fotografijo s hčerko Vivian in sinom Benjaminom

Los Angeles, 04. 06. 2026 13.03 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
tom brady

Tom Brady kljub ločitvi od Gisele Bündchen ostaja močno povezan s svojimi otroki. Ob zaključku šolskega leta je ponosno delil nekaj fotografij s svojima mlajšima otrokoma, Vivian in Benjaminom, obenem pa ni pozabil na svojega starejšega sina Jacka, ki se trenutno pripravlja na maturo. Objava je požela val navdušenja, številnim pa ni ušlo niti dejstvo, da je mala Vivi zelo podobna svoji slavni mami.

Tom Brady je ponovno dokazal, da kljub svoji športni slavi in številnim poslovnim obveznostim na prvo mesto postavlja družinsko srečo. Na svojem profilu na Instagramu je objavil serijo fotografij s svojima mlajšima otrokoma, Vivian in Benjaminom, ki ju ima iz zakona z nekdanjo supermanekenko Gisele Bündchen.

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Ponosni oče je s svojima otrokoma praznoval konec šolskega leta, obenem pa ni pozabil niti na svojega starejšega sina Jacka, ki ga, sodeč po njegovem zapisu, čaka še matura. "Šole je konec, vzdušje je na vrhuncu, manjka nam le še naš maturant Jack ..." je zapisal nekdanji športnik in s temi besedami jasno pokazal, da se v njihovi družini pripravljajo na velike življenjske prelomnice. Njegov najstarejši sin iz zveze z Bridget Moynahan je namreč na pragu odraslosti.

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Zvezdnik se sicer pogosto druži s svojimi tremi otroki in redno objavlja utrinke njihovih skupnih trenutkov. Tokratne prikupne fotografije nasmejenega očeta, hčerke in sina so požele navdušenje tudi med oboževalci. Številni so bili navdušeni nad družinsko dinamiko med njimi, nikakor pa ni ostalo neopaženo niti dejstvo, da je 13-letnica izjemno podobna svoji slavni mami. "Vau, Vivi, videti si ista kot mama," je mogoče prebrati med komentarji.

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48-letnik in brazilska supermanekenka sta se po štirinajstih letih zakona leta 2022 ločila, a sta še vedno osredotočena na skupno vzgojo otrok. Ob letošnjem materinskem dnevu se je zato Tom na spletu tudi javno zahvalil obema materama svojih otrok, s čimer je pokazal visoko stopnjo spoštovanja do njunih vlog pri razvoju svojih potomcev.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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