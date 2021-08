Tom Brady delil redko fotografijo starejšega sina

Najstarejši sin Toma Bradyja, igralca ameriškega nogometa in moža manekenke Gisele Bundchen, je praznoval 14. rojstni dan. Ob tej priložnosti je zvezdnik na družbenem omrežju Instagram s svojimi sledilci delil redko forografijo Johna Edwarda Thomasa Moynahana ali krajše kar Jacka. Brady ima še dva otroka s supermodelom.

44-letni Tom Brady ima že skoraj odraslega sina, ki si ga deli z nekdanjo partnerko Bridget Moynahan. Jack je pred kratkim praznoval svoj 14. rojstni dan, Brady pa je na družbenem omrežju delil njegovo fotografijo, ob kateri je zapisal: "Vse najboljše za 14 let, Jack! Ponosen sem na mladega moža, kakršen si postal. Vedno delaš po svojih najboljših močeh in postaviš druge na prvo mesto. V naša življenja prinašaš veliko veselja! Fotografija v meni obudi lepe spomine in komaj čakam, da te spet premagam na igrišču za golf. Radi te imamo."

Brady in Moynahan sta bila par med leti 2004 in 2006, Bridget pa je svojo nosečnost potrdila, ko sta se s športnikom že razšla. Ta se je takrat že začel sestajati z Gisele Bundchen, Jack pa se je rodil avgusta 2007. Bundchen in Brady sta se poročila leta 2009 v zakonu pa sta se jima rodila še sin Benjamin, decembra 2009, tri leta pozneje pa še hči Vivian.

