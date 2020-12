Tom Brady in Giselle Bündchen se selita na miamijski otok milijarderjev

Tom Brady in Gisele Bündchen bosta kmalu postala sosedaIvanke Trump in Jareda Kushnerja. Preselila se bosta namreč na luksuzni zasebni otok, na katerem je 41 nepremičnin, velja pa za območje, kjer živijo številni miamijski milijarderji. Indian Creek velja za strogo varovan kraj, tam pa so našli svoj mir in zatočišče pred vsiljivimi fotografi tudi nekateri zvezdniki, kot sta Adriana Limain Julio Iglesias.