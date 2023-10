Tom Brady in Irina Shayk nimata več časa drug za drugega

Tom Brady in Irina Shayk nista več skupaj. Po poročanju tujih medijev nimata več časa drug za drugega, zato sta se odločila, da gresta vsak svojo pot. Športnik in manekenka sta bila skupaj prvič opažena julija letos, po tem pa so ju paparaci zelo pogosto ujeli ob skupnem preživljanju prostega časa.

Toma Bradyja in Irino Shayk so paparaci zelo pogosto ujeli ob skupnem preživljanju prostega časa.

"Irino je Tom zelo privlačil in rada je bila v njegovi družbi. Skupaj sta se zabavala," je povedal vir blizu para za tabloid TMZ. Kot je še dodal, sta na začetku imela tako veliko željo po druženju, da sta veliko časa preživela na poti drug k drugemu, samo da sta se lahko videla. Razlog za konec njune kratke romance je bil predvsem v njunih zasedenih urnikih. "Oba imata kar naprej obveznosti in vse težje je bilo biti v istem mestu hkrati," je povedal neimenovan vir in dodal: "Irina ima o Tomu za povedati same lepe besede." Kljub temu, da nista več skupaj, pa sta svojo zvezo zaključila v prijateljskih odnosih. "Med njima ni nobene drame," so zatrdili viri.