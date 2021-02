Tom Brady investiral v zasebno letalsko družbo

Tom Brady in njegova Gisele Bundchen

Bil je eden prvih vlagateljev v podjetje Wheels Up, ki je bilo ustanovljeno leta 2013. Pozneje so se za podobno potezo odločili tudi teniška igralka Serena Williams,igralec ameriškega nogometa Russell Wilson innekdanji igralec baseballaAlex Rodriguez.

Vrednost podjetja naj bi bila danes ocenjena na nekaj več kot dve milijardi evrov, kar je kar dvakrat več od ocene iz leta 2019. Zasebna letalska podjetja so med pandemijo začela cveteti, saj se velika imena zabavne industrije zaradi omejitev odločajo za zasebne lete, medtem ko komercialne letalske družbe trpijo ogromne izgube.