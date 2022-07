Tom Brady: Moje bogastvo je najtežja stvar pri vzgoji otrok

Tom Brady je pred kratkim v enem izmed intervjujev razkril, kaj se mu zdi najtežja stvar pri vzgoji njegovih otrok. Sedemkratni prvak lige ameriškega nogometa NFL je dejal, da si želi, da bi se njegovi otroci zavedali, da je njihov način življenja privilegij in da vsi otroci na svetu nimajo toliko možnosti, kot jih imajo oni.

Tom Brady je razkril, kaj je največji izziv pri vzgoji otrok, s katerim se srečujeta z ženo Gisele Bündchen. Zvezdnik je v podcastu DRIVE spregovoril o tem, kako z ženo vzgajata 9-letno hčer Vivian Lake in 12-letnega sina Benjamina Reina. 44-letni zvezdnik ima še 14-letnega sina Johna 'Jacka' Edwarda z nekdanjo partnerko Bridget Moynahan. Voditelju Jimu Farleyju je povedal, da si želi, bi njegovi otroci razumeli, da odraščajo drugače od večine njihovih sovrstnikov.

icon-expand Tom Brady z družino FOTO: Instagram

"Imamo ljudi, ki za nami čistijo. Imamo ljudi, ki nam kuhajo. Imamo ljudi, ki nas peljejo na letališče, če je to potrebno, in imamo ljudi, ki nas čakajo, ko se izkrcamo iz letala. To je realnost mojih otrok, težko pa jim je razložiti, da to ni realnost, ki jo živijo vsi. Kaj lahko storimo glede tega?" je svoje razmišljanje razkril Brady. "Poskusiva lahko ustvariti izkušnje, ki bodo bolj podobne tistim, ki jih doživlja večina otrok, čeprav bodo najini otroci še vedno doživeli stvari, ki jih večina otrok ne bo," je še povedal in dodal, da upa, da bo lahko otroke vzgojil tako, da bodo ostali prizemljeni, čeprav živijo življenje privilegiranih ljudi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Zavedam se, da sem ga polomil pri veliko stvareh, ampak to je realnost starševstva. Samo upaš lahko, da se bodo nekega dne zavedali, da sta mami in oči izbirala stvari, s katerimi sta jih želela razvajati. To je nekaj, česar ne izkusi vsak otrok," je še dejal športnik in dodal, da je vzgoja otrok, ki bodo nekega dne razumeli, kakšno srečo imajo, najtežja stvar.