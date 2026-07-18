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Tuja scena

Tom Brady na odru udaril Logana Paula

Los Angeles, 18. 07. 2026 15.04 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
K.A.
Tom Brady, Paul Logan

V New Yorku te dni poteka festival za ljubitelje športa, imenovan Fanatics Fest. Na njem se vsako leto srečajo številni športniki, a tokrat se pogovor med dvema ni končal dobro. Srečanje legendarnega NFL podajalca Toma Bradyja in WWE zvezdnika Logana Paula se je sprevrglo v fizični obračun, ki se sedaj seli na družbena omrežja in morda celo na sodišče.

Tudi znani obrazi so krvavi pod kožo in še posebej športniki izjemno tekmovalni. Včasih lahko celo v javnosti izgubijo živce, pa čeprav so na očeh številnih oboževalcev in celo kamer. A Toma Bradyja očitno to ni odvrnilo od poteze, s katero je šokiral vse prisotne na enem od nedavnih športnih dogodkov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V New Yorku trenutno poteka Fanatics Fest. Gre za festival za ljubitelje športa, ki ga organizira podjetje Fanatics, eno največjih podjetij za prodajo športnih dresov, zbirateljskih kartic in športnih spominkov ter združuje šport, pop kulturo in zbirateljstvo. Na tovrstnem dogodku je mogoče srečati številne športnike, letos sta bila tam tudi Brady in WWE borec Logan Paul.

A prav pogovor med obema akterjema se je za organizatorje končal precej slabše, kot so pričakovali. Tom in Logan sta se na odru zapletla v precej intenziven pogovor, vplivnež, ki je znan kot velik provokator brez dlake na jeziku, pa je nekdanjega igralca ameriškega nogometa povsem spravil ob živce. Tako se nekdanji mož Gisele Bündchen ni zmogel več obvladati in je Paulu prisolil klofuto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nepričakovana poteza je šokirala vse v dvorani, njun fizični obračun pa so morali prekiniti celo varnostniki. Kot je kasneje na družbenih omrežjih pojasnil Logan, se je to zgodilo, ker se je norčeval iz Toma. "To se je zgodilo, ker sem se norčeval iz Toma, ker sem ga premagal v flag footballu, on pa me skuša udariti? Grozen primer za otroke," je na omrežju X zapisal in napovedal, da bo proti nekdanjemu športniku vložil tožbo. Brady se na obtožbe ni odzval s pojasnili, temveč s kratko objavo. "Poskusil sem, Amerika ... poskusil bom znova naslednjič, ko bom videl tega piflarja," je dejal in s tem le še dodatno podkuril ogenj v tem nenavadnem sporu.

Spor med obema športnikoma sicer traja že od februarja, ko je Paul provociral Bradyja z izjavami, da so WWE zvezdniki enakovredni igralcem lige NFL. Brady je takšne trditve takrat označil za "prikupne", vendar pa novi dogodki kažejo, da rivalstvo postaja vse prej kot le prijazno zbadanje. Številni oboževalci so po videu, ki se je pojavil na družbenih omrežjih, zato komentirali, da je bila napaka oba zvezdnika sploh spustiti v isti prostor.

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Ali se bo njuno javno obtoževanje preselilo na sodišče ali morda celo vodilo do ringa, kot je to v navadi pri tovrstnih rivalstvih, bo pokazal čas. Po poročanju tujih medijev Brady v pokoju išče nove izzive in v rokoborbi vidi novo priložnost za dokazovanje, Paul pa kot izkušen mojster samopromocije ve, kako unovčiti vsako klofuto. Bitka se bo brez dvoma nadaljevala.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Tom Brady Logan Paul WWE NFL incident klofuta ameriški nogomet

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KOMENTARJI4

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Mk791
18. 07. 2026 16.23
Tisti, ki smo že slišali za Paula vemo, da si je najverjetneje zaslužil
Odgovori
0 0
Amor Fati
18. 07. 2026 15.57
Samo mlad, neumen, nesposoben, len, nesramen, nespoštljiv, nehvaležen in hinavski človek lahko sledi temu luzerju.
Odgovori
+2
4 2
osiveli_ritmični_gimnastik
18. 07. 2026 16.07
Govoriš o Jaši Jenullu - pobu, ki je punci na silo potiskal v hotdog v usta?
Odgovori
+2
2 0
ArkaMast
18. 07. 2026 16.19
OsiveliIdiot
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0 0
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