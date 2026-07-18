Tom Brady na odru udaril Logana Paula

Tudi znani obrazi so krvavi pod kožo in še posebej športniki izjemno tekmovalni. Včasih lahko celo v javnosti izgubijo živce, pa čeprav so na očeh številnih oboževalcev in celo kamer. A Toma Bradyja očitno to ni odvrnilo od poteze, s katero je šokiral vse prisotne na enem od nedavnih športnih dogodkov.

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V New Yorku trenutno poteka Fanatics Fest. Gre za festival za ljubitelje športa, ki ga organizira podjetje Fanatics, eno največjih podjetij za prodajo športnih dresov, zbirateljskih kartic in športnih spominkov ter združuje šport, pop kulturo in zbirateljstvo. Na tovrstnem dogodku je mogoče srečati številne športnike, letos sta bila tam tudi Brady in WWE borec Logan Paul. A prav pogovor med obema akterjema se je za organizatorje končal precej slabše, kot so pričakovali. Tom in Logan sta se na odru zapletla v precej intenziven pogovor, vplivnež, ki je znan kot velik provokator brez dlake na jeziku, pa je nekdanjega igralca ameriškega nogometa povsem spravil ob živce. Tako se nekdanji mož Gisele Bündchen ni zmogel več obvladati in je Paulu prisolil klofuto.

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Nepričakovana poteza je šokirala vse v dvorani, njun fizični obračun pa so morali prekiniti celo varnostniki. Kot je kasneje na družbenih omrežjih pojasnil Logan, se je to zgodilo, ker se je norčeval iz Toma. "To se je zgodilo, ker sem se norčeval iz Toma, ker sem ga premagal v flag footballu, on pa me skuša udariti? Grozen primer za otroke," je na omrežju X zapisal in napovedal, da bo proti nekdanjemu športniku vložil tožbo. Brady se na obtožbe ni odzval s pojasnili, temveč s kratko objavo. "Poskusil sem, Amerika ... poskusil bom znova naslednjič, ko bom videl tega piflarja," je dejal in s tem le še dodatno podkuril ogenj v tem nenavadnem sporu. Spor med obema športnikoma sicer traja že od februarja, ko je Paul provociral Bradyja z izjavami, da so WWE zvezdniki enakovredni igralcem lige NFL. Brady je takšne trditve takrat označil za "prikupne", vendar pa novi dogodki kažejo, da rivalstvo postaja vse prej kot le prijazno zbadanje. Številni oboževalci so po videu, ki se je pojavil na družbenih omrežjih, zato komentirali, da je bila napaka oba zvezdnika sploh spustiti v isti prostor.