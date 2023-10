Tom Brady: "Nočem se več ukvarjati z dramo v svojem življenju."

V podkastu Let's Go je Tom Brady odkrito spregovoril o svojih napakah. "Vsi bi morali imeti samozavedanje, to lastnost je težko imeti. Smo del kulture, v kateri je dandanes težko priznati takšne stvari," je dejal upokojeni športnik. "Za nekoga, kot sem jaz, sem veliko na očeh javnosti. Vedno poskušam reči pravo stvar. Nočem se več ukvarjati z dramo v svojem življenju. Imam že veliko drame," je pojasnil in se tako posredno navezal na ločitev, ki jo je lani prestal z manekenko Gisele Bündchen.