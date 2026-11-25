Upokojeni zvezdnik ameriškega nogometa Tom Brady je v nedavni epizodi podkasta High Performance , ki ga vodi Jake Humphrey , ponudil redek in poglobljen vpogled v svoje zasebno življenje. 49-letnik, ki velja za enega najuspešnejših športnikov v zgodovini, se je tokrat osredotočil na svojo najpomembnejšo življenjsko vlogo, očetovstvo. Priznal je, da si kljub številnim profesionalnim uspehom v družinskem krogu nenehno prizadeva postati boljši oče ter da se zaveda kompleksnosti sodobne vzgoje, ki zahteva popolno predanost in prilagajanje.

Brady ima tri otroke iz dveh preteklih zvez: 19-letnega sina Johna, ki ga ima z nekdanjo partnerico Bridget Moynahan, ter 16-letnega Benjamina Reina in 13-letno hčerko Vivian Lake, ki se ju je razveselil v zakonu z nekdanjo soprogo Gisele Bündchen.

Osrednji del Bradyjeve filozofije o vzgoji otrok temelji na zavestnem prizadevanju, da bi razumel svet skozi oči svojih potomcev. Pojasnil je, da se mu zdi ključno vzpostaviti dialog, ki temelji na pristnem zanimanju za njihove vrednote, strahove in ambicije. "Pomembna stvar zame v mojem osebnem življenju je, da grem tja, kjer so tudi moji otroci. Mislim, da je bila zame skozi leta res pomembna lekcija, da stopim do svojih otrok in rečem: kaj ti je resnično pomembno, kaj te žene naprej, česa te je strah ali kako sem lahko pozoren na stvari, ki jih ceniš?" je dejal. Sposobnost povezovanja z mlajšimi generacijami pa pripisuje tudi svojim bogatim izkušnjam iz profesionalne športne kariere, kjer je kot veteran dolga leta uspešno sodeloval z bistveno mlajšimi soigralci.