Tom Brady ponovno zaljubljen: v zvezi naj bi bil z manekenko Candice Swanepoel

Sta Tom Brady in Candice Swanepoel nov zvezdniški par? Kot je za US Weekly dejal vir, naj bi se igralec ameriškega nogometa in manekenka sestajala že nekaj časa, a zveze javno še nista potrdila. 49-letni športnik sicer od ločitve z eno najbolj znanih manekenk na svetu, Gisele Bündchen, s katero sta bila poročena med letoma 2009 in 2022, ni bil v resni zvezi.

Tom Brady in Gisele Bundchen sta se ločila leta 2022. FOTO: Profimedia

So ga v minulih letih romantično povezovali s številnimi znanimi obrazi Hollywooda, med drugim s Kim Kardashian, Irino Shayk, Brooks Nader, Sofío Vergara, Alix Earle in Yael Cohen. Brady ima z nekdanjo ženo sina in hčerko, iz zveze z Bridget Moynahan pa ima še 19-letnega sina. Tudi njegova nova izbranka ima z nekdanjim zaročencem Hermannom Nicolijem dva otroka. Nekdanji par je bil v zvezi več kot desetletje, razšla pa sta se leta 2018.

Brady je še v začetku leta za People dejal, da ljubezen ni prioriteta v njegovem življenju, saj nima časa niti zase, na prvo mesto pa je postavil svoje otroke in delo. Enako je pred tremi leti v enem od intervjujev dejala Swanepoel, ki je izpostavila, da ima najpomembnejšo vlogo v njenem življenju materinstvo, za razliko od Bradyja pa si vzame dovolj časa tudi zase.

Candice Swanepoel se je znova sprehodila po modni pisti Victoria's Secret. FOTO: Profimedia