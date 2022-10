Tom Brady poslal opozorilo bodočim snubcem svoje hčerke

9-letna Vivian ima še brata Benjamina in polbrata Jacka, ki sta do svoje mlajše sestrice zagotovo prav tako zaščitniška kot oče. 45-letni nogometaš se sicer zelo trudi, da bi bil najboljši oče svojim otrokom. Čeprav naj bi v njegovem zakonu z manekenko Gisele Bündchen, ki je mama Vivian in Benjamina, nekoliko škripalo, se vseeno zelo veliko posveča otrokom. Do težav med zakoncema naj bi prišlo zaradi Tomove odločitve o tem, da se še ne bo upokojil, čeprav sta se z Gisele dogovorila, da se bo sedaj tudi on osredotočil na družino. "Nogomet in družina sta bila zame vedno najpomembnejša," je nedavno zatrdil zvezdnik NFL, da bi utišal govorice o zakonskih težavah. "Preprosto obožujem čas s svojimi otroki," je še dodal.