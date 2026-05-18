Tuja scena

Tom Brady prvič na modni pisti, splet: 'Terminator, si to ti?'

New York, 18. 05. 2026

Avtor:
K.Z.
Tom Brady

Po ločitvi od nekdanje žene, vrhunske manekenke Gisele Bündchen, je svoj modni debi na reviji modne hiše Gucci dočakal še Tom Brady. Mnenja o tem, da se je igralec ameriškega nogometa lotil takšnega podviga, so deljena, zagotovo pa so le redki pričakovali, da ga bodo kdaj videli v tej vlogi, pišejo ameriški mediji.

Po odmevni ločitvi od Gisele Bündchen leta 2022 nihče ni verjel, da bo sedemkratni zmagovalec Super Bowla Tom Brady kdaj zakorakal po modni pisti. 48-letnik je zato mnoge presenetil, ko je bil med manekeni, ki so v New Yorku predstavili kolekcijo Gucci Cruise 2027, oblečen pa je bil v usnjene hlače in ujemajoč se jopič črne barve, h katerim je nosil črne škornje.

Brady pa ni bil edini zvezdnik, ki se je tistega večera na Times Squareu sprehodil po modni brvi. Žensko kolekcijo sta predstavili tudi Paris Hilton in Emily Ratajkowski, modno revijo pa je zaključila ikonična Cindy Crawford. Spektakel so si ogledale ljubiteljice mode Kim Kardashian, Mariah Carey, Anna Wintour in Lindsay Lohan.

Tom Brady je prvič zakorakal po modni brvi.
FOTO: Profimedia

Čeprav se je 48-letni igralec ameriškega nogometa po brvi sprehodil prvič, pa mu je modna industrija skoraj tako znana kot športna. Brady se je na naslovnici kot model prvič pojavil leta 2007, ko je poziral za reviji GQ in VMan Magazine. Pozneje je postal modni ambasador znamk Under Armour (2010), UGG Australia (2011) in TAG Heuer (2015), soustanovil pa je tudi lastno modno znamko BRADY.

'Terminator, si to ti?'

Bradyjev modni debi je na družbenem omrežju najprej objavila revija Harper's Bazaar, video pa je v le 14 urah zbral več kot 3000 všečkov in 150 komentarjev, ki pa niso bili vsi pozitivni. Mnogi so se obregnili ob njegovo okorno hojo, drugi pa ob izbiro oblačil, ki jih je nosil.

Nad modnim debijem Toma Bradyja nekateri oboževalci niso bili navdušeni.
FOTO: Profimedia

"Terminator, si to ti?" je zapisal eden od uporabnikov, drugi, ki je podobno razmišljal, pa je dodal: "Izgleda kot smešen plastični robot. Res ni bilo potrebe po tem. In zakaj deluje tako navihan?" Nekateri so se ob tem spraševali, ali ga šport sploh še zanima. "O, ne. Te dni je povsod drugje. To res ni pravi odnos za najboljšega vseh časov, če mene vprašate," je še pripomnil eden od komentatorjev.

Kljub kritikam pa je bila večina oboževalcev navdušena nad 48-letnikom in njegovim modnim podvigom. "Izgleda noro dobro!" je zapisala ena od oboževalk, druga pa: "To je hoja športnika. Prekrasen je. Lahko je maneken, če mu druge stvari padejo v vodo."

Razlagalnik

Anna Wintour je ena najvplivnejših oseb v svetovni modni industriji, ki od leta 1988 deluje kot glavna urednica ameriške izdaje revije Vogue. Znana je po svojem prepoznavnem videzu s sončnimi očali in paž pričesko ter po svoji neizprosni avtoriteti pri oblikovanju modnih trendov. Njen vpliv je tako velik, da lahko s svojo odobritvijo ali kritiko usmeri kariere modnih oblikovalcev in določi, kateri trendi bodo prevladovali v vsaki sezoni.

Cruise kolekcija, včasih imenovana tudi 'resort' ali 'pre-spring' kolekcija, predstavlja vmesno modno linijo, ki jo modne hiše izdajo med dvema glavnima sezonama (pomlad/poletje in jesen/zima). Prvotno so bile te kolekcije namenjene premožnim strankam, ki so v zimskih mesecih potovale v toplejše kraje, zato so oblačila vključevala lahke materiale in počitniške kroje. Danes so te kolekcije postale ključni del poslovanja velikih modnih hiš, saj so v trgovinah na voljo dlje časa kot sezonske kolekcije in so pogosto vir največjih prihodkov.

Terminator je ikonični filmski lik iz istoimenske znanstvenofantastične serije filmov, ki ga je upodobil Arnold Schwarzenegger. Gre za kiborgskega morilca iz prihodnosti, ki je znan po svojem neomajnem, robotskem in hladnem gibanju ter neuničljivi naravi. Ko so uporabniki Toma Bradyja primerjali s Terminatorjem, so s tem namigovali na njegovo togo, mehansko hojo po modni pisti, ki je spominjala na gibanje stroja in ne na naravno, tekočo hojo profesionalnega manekena.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
