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Tom Brady s poroke leta pobegnil zgodaj, zakaj je obred vodil Sandler?

New York, 04. 07. 2026 09.39 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Taylor Swift in Travis Kelce

Mnogi so poroko Taylor Swift in Travisa Kelceja v Madison Square Gardnu že označili za eno največjih in najbolj razkošnih letos, nič manj prestižen pa ni bil seznam povabljenih, saj je bilo med približno 1000 sveti veliko zvezdnikov. Čeprav je bil dogodek za javnost zaprt, pa počasi v medije prihajajo podrobnosti poročnega slavja.

Mladoporočenca Taylor Swift in Travis Kelce sta sicer eno najbolj znanih dvoran na svetu spremenila v pravo poročno pravljico, poročajo ameriški mediji. Kljub temu da natančna številka, koliko je stala poroka, ni znana, pa sta zakonca, še preden sta stopila pred oltar in si v družbi številnih zvezdniških svatov obljubila večno zvestobo, v dober namen darovala nekaj manj kot 26 milijonov evrov.

Poroka Taylor Swift
Poroka Taylor Swift
FOTO: AP

Poročno slavje se je začelo že popoldne, ko so se začeli zbirati povabljenci, poročni obred pa je bil ob 17.30 po njihovem času. Sledil je poročni sprejem, ki se je zaključil ob drugi uri ponoči. Kot poročajo ameriški mediji, se je med prvimi iz dvorane izmuznil igralec ameriškega nogometa Tom Brady, ki je s sklonjeno glavo hitro sedel v avto. Kmalu za njim se je domov odpravil tudi igralec Hugh Grant z ženo, zakonca pa sta prizorišče zapustila peš.

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Da je bila poroka neverjetna, je na družbenem omrežju zapisal raper Nelly, ki je delil video, na katerem z ženo Ashanti sedita v avtomobilu. Nasmejana zakonca sta oba v svetlih oblačilih in dobro razpoložena zapuščala prizorišče.

Zakaj je Taylor in Travisa poročil Adam Sandler?

Eno največjih presenečenj je bilo, da je poročni obred vodil igralec in komik Adam Sandler. Ta se je z ženinom spoprijateljil, ko je Kelce nastopil v filmu Happy Gilmore 2. Travis, ki se je v začetku letošnjega leta pojavil v oddaji The Pat McAfee Show, ni skrival navdušenja nad sodelovanjem z enim od svojih komičnih idolov.

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Adamovo prijateljstvo s Taylor sega še dlje v preteklost. Komik je pogosto poudarjal, kako prijazna je bila pevka do njegove družine, še posebej do hčerk Sadie in Sunny, ki sta se z globalno superzvezdnico srečali že večkrat. "Vedno je bila in ostaja neverjetno prijazna do moje družine. Moji otroci so jo srečali že večkrat in vedno je bila do njih izjemno prijazna in topla," je pred časom dejal igralec, družina pa je s pevko pozirala tudi leta 2023, ko je ta v sklopu turneje Eras nastopila v Los Angelesu.

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Zadovoljna.si Njuno poročno slavje je prekinilo celo televizijski Dnevnik
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KOMENTARJI2

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juventina10
04. 07. 2026 10.56
donirat milijone in si oprat roke.okoliške trgovine,bari pa 3 dni zaprti in posledično brez prometa.
Odgovori
+1
1 0
Cenb77
04. 07. 2026 10.09
Dej nehejte s to toksično pra....
Odgovori
+4
4 0
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