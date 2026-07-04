Tom Brady s poroke leta pobegnil zgodaj, zakaj je obred vodil Sandler?

Mladoporočenca Taylor Swift in Travis Kelce sta sicer eno najbolj znanih dvoran na svetu spremenila v pravo poročno pravljico, poročajo ameriški mediji. Kljub temu da natančna številka, koliko je stala poroka, ni znana, pa sta zakonca, še preden sta stopila pred oltar in si v družbi številnih zvezdniških svatov obljubila večno zvestobo, v dober namen darovala nekaj manj kot 26 milijonov evrov.

Poroka Taylor Swift FOTO: AP

Poročno slavje se je začelo že popoldne, ko so se začeli zbirati povabljenci, poročni obred pa je bil ob 17.30 po njihovem času. Sledil je poročni sprejem, ki se je zaključil ob drugi uri ponoči. Kot poročajo ameriški mediji, se je med prvimi iz dvorane izmuznil igralec ameriškega nogometa Tom Brady, ki je s sklonjeno glavo hitro sedel v avto. Kmalu za njim se je domov odpravil tudi igralec Hugh Grant z ženo, zakonca pa sta prizorišče zapustila peš.

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Da je bila poroka neverjetna, je na družbenem omrežju zapisal raper Nelly, ki je delil video, na katerem z ženo Ashanti sedita v avtomobilu. Nasmejana zakonca sta oba v svetlih oblačilih in dobro razpoložena zapuščala prizorišče.

Zakaj je Taylor in Travisa poročil Adam Sandler?

Eno največjih presenečenj je bilo, da je poročni obred vodil igralec in komik Adam Sandler. Ta se je z ženinom spoprijateljil, ko je Kelce nastopil v filmu Happy Gilmore 2. Travis, ki se je v začetku letošnjega leta pojavil v oddaji The Pat McAfee Show, ni skrival navdušenja nad sodelovanjem z enim od svojih komičnih idolov.