Tom Brady si po ločitvi od Gisele Bündchen prizadeva, da ostaja dober oče

Življenje Toma Bradyja se kljub pokoju ni upočasnilo. Legendarni podajalec ameriškega nogometa je Stephenu A. Smithu povedal, da je "bolj zaposlen kot kdaj koli prej" , medtem ko žonglira s starševstvom in novimi kariernimi podvigi. "Imam veliko stvari, ki me zaposlujejo, a vseeno poskušam biti odličen oče in biti tam za svoje otroke," je dejal Brady.

Čeprav zvezdnik redko omogoči vpogled v sostarševsko dinamiko, je opozoril, da vzgoja otrok ni nikoli lahka – ne glede na situacijo. "Vsi starši vedo, da je biti dober starš izziv," je povedal občinstvu in dodal: "In otroci, upam, da tudi vi cenite svoje starše! Ker so veliko dela vložili v to, da vam olajšajo življenje."

Na vprašanje, ali njegovi otroci "vodijo njegovo življenje," je legenda ekipe New England Patriots odločno odgovoril: "Vsekakor, da! Vsakič, ko me pokličejo, vem, da obstaja prošnja, za katero želijo, da izpolnim," se je pošalil nekdanji zvezdnik lige NFL in dodal: "Takrat, ko se ne slišim z njimi, vem, da nočejo ničesar."