Tom Brady užival s sinom ob bazenu in požel kritike o neprimernem obnašanju

Tom Brady je le prišel do zasluženega časa s svojimi otroki. Igralec ameriškega nogometa je božične praznike po tem, ko se je po 13-letnem zakonu z nekdanjo ženo Gisele Bündchen razšel, preživel sam, sedaj pa je le prišel čas, ki ga lahko preživi s svojimi tremi otroki. Zvezdnik je na Instagramu delil nekaj utrinkov, preživetih s 13-letnim sinom, odziv kritikov pa ni bil najbolj ljubeč, saj so ga obtožili neprimernega vedenja do sina.

"Obožujem tega fanta," je 45-letnik zapisal na vrhu fotografije, na kateri so njune prekrižane noge, sklepati pa gre, da sin sedi v očetovem naročju v ležalniku. Le nekaj minut pozneje je športnik objavil drugo fotografijo, ki jo je najverjetneje posnel prav Ben, na njej pa oče sina poljublja na teme.

Njuno druženje ob bazenu se je zgodilo tri dni za tem, ko sta otroka, ki ju ima z nekdanjo ženo pripotovala k Bradyju, s katerim so praznovali pozni božič. Vivian in Ben sta sicer božične praznike preživela z mamo v Braziliji. Pri očetu se jima je pridružil tudi polbrat, 15-letni Jack, njihov oče pa je posnel fotografijo svojih treh otrok, ki stojijo pred okrašeno smrečico, ob njej pa zapisal, da je to prava stvar.

Čeprav so fotografije navdušile športnikove oboževalce, so se našli tudi dvomljivci, ki so izpostavili, da je takšno izkazovanje ljubezni do najstniškega sina neprimerno. Eden izmed komentatorjev je tako zapisal, da mu gre ob Bradyjevih fotografijah na bruhanje, drugi pa, da je tako pretirano seksualiziran odnos med očetom in sinom milo rečeno čuden. "Čeljust mi je padla na tla, ko sem videla te fotografije," je zapisala ena izmed komentatork, nekdo drug pa ji je odgovoril: "Tom Brady je res čuden, a je vsaj ljubeč oče. Ne zdi se mi, da se na neprimeren način dotika svojega otroka."